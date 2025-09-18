Fed giảm lãi suất 0,25%

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%).

Ngày 17/9, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 4-4,25%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường.

Trong cuộc họp lần này, chỉ có một thống đốc không tán thành quyết định chung, đó là Stephen Miran. Ông Miran ủng hộ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (0,5%). Động thái này cũng khớp với dự báo của giới phân tích.

Đây là lần đầu tiên Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay. Sau khi giảm lãi suất 3 lần liên tiếp năm ngoái, cơ quan này dừng lại quan sát suốt thời gian qua. Quan chức Fed muốn đánh giá rõ hơn về xu hướng lạm phát và việc làm của Mỹ, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump công bố hàng loạt chính sách thuế nhập khẩu.

"Các số liệu gần đây cho thấy hoạt động kinh tế đã chậm lại trong nửa đầu năm. Số việc làm mới cũng tăng chậm, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp. Lạm phát tăng tốc và hiện vẫn ở mức khá cao", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp.

Cơ quan này dự báo giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa năm nay và 25 điểm cơ bản trong năm 2026, 2027. Fed còn 2 cuộc họp nữa năm nay, vào tháng 10 và 12.

Quan chức Fed cũng kỳ vọng tốc độ tăng trưởng năm nay đạt 1,6%, cao hơn dự báo hồi tháng 6 là 1,4%. Tỷ lệ thất nghiệp cuối năm có thể là 4,5%. Còn Chỉ số Chi tiêu Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - được dự báo là 3% năm nay và 2,6% năm tới.

Lãi suất tham chiếu của Fed áp dụng cho các khoản vay qua đêm liên ngân hàng. Đây không phải mức người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả, nhưng động thái của Fed sẽ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay và tiết kiệm. Khi lãi suất thấp, chi phí đi vay rẻ hơn, doanh nghiệp có thể đầu tư vào các dự án mới hoặc tuyển thêm nhân viên. Tương tự, người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn do gửi tiết kiệm kém hấp dẫn.

Sau thông báo của Fed, cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ đều bật tăng, sau đó đảo chiều. DJIA hiện tăng 0,7%, S&P 500 giảm 0,3% và Nasdaq Composite giảm 0,6%. Giá vàng thế giới giao ngay cũng tăng lên mức cao kỷ lục mới là 3.708 USD một ounce, trước khi lùi về 3.684 USD.

Cuộc họp lần này của Fed được đánh giá là kỳ lạ nhất và chưa từng có tiền lệ. Bởi nó diễn ra trong bối cảnh thành viên Hội đồng Thống đốc có sự thay đổi, và cơ quan này đứng trước sức ép chính trị lớn khi ông Trump liên tiếp tìm cách gây ảnh hưởng lên Fed vài tháng qua.

Một ngày trước cuộc họp của Fed, Thượng viện Mỹ phê chuẩn Stephen Miran - người được ông Trump đề cử - vào vị trí thành viên tạm thời trong Hội đồng Thống đốc. Cùng ngày, Thống đốc Fed Lisa Cook cũng nhận phán quyết từ Tòa phúc thẩm rằng Tổng thống không thể sa thải bà vì gian lận vay thế chấp.

Trước cuộc họp, thị trường gần như chắc chắn Fed giảm 25 điểm cơ bản (0,25%). Nhiều dấu hiệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu. Trong khi đó, một số quan chức Fed cũng cho rằng tác động của thuế nhập khẩu lên lạm phát có thể chỉ là ngắn hạn.

