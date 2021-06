Gen Z khuấy động làng nhạc Âu Mỹ nửa đầu năm

Olivia Rodrigo, Billie Eilish và H.E.R là những đại diện Gen Z gây chú ý trong làng nhạc Âu Mỹ nửa đầu năm.

Sau một năm ảnh hưởng bởi Covid-19, đời sống âm nhạc quốc tế dần trở lại. Làng nhạc Âu Mỹ thời gian qua xuất hiện của những nghệ sĩ mới (thế hệ sinh năm 1996 trở về sau), trong đó Olivia Rodrigo hiện được nhắc đến nhiều nhất.

Sinh năm 2003, Olivia Rodrigo từng là diễn viên của Disney trước khi chuyển sang nghề hát. Cô lập kỷ lục với đĩa đơn đầu tay Drivers License ra mắt đầu tháng 1. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong tám tuần liền, riêng tuần đầu đạt hơn 76 triệu lượt nghe trực tuyến. Đến tháng 5, Olivia tiếp tục lập thành tích với album đầu tay Sour - bán được hơn 291.000 bản, nhanh chóng chiếm giữ vị trí số một của Billboard.

Olivia Rodrigo - Drivers License MV "Drivers License". Video: Olivia Rodrigo Youtube.

Con đường ca hát của Olivia Rodrigo khởi đầu thuận lợi hơn các đàn chị từ Disney như Miley Cyrus hay Demi Lovato. Những tạp chí danh tiếng như Time, BBC, New Yorker đều khen ngợi cô là "ngôi sao trẻ sáng nhất làng nhạc pop" hiện tại. Âm nhạc của Olivia được xem là "tiếng nói của Gen Z". Các bài hát đều được phối theo hướng pop dễ nghe, nội dung ghi nhận cảm xúc của tuổi mới lớn, nỗi đau khi thất tình và những hoang mang khi bước vào đời.

Bên cạnh Olivia Rodrigo, Rod Wave và Polo G (đều sinh năm 1999) là hai rapper đang được yêu thích. Album thứ ba của Rod Wave - SoulFly - đứng đầu bảng Billboard khi ra mắt tháng 4, còn đĩa đơn Rapstar của Polo G giữ vị trí số một trong hai tuần liên tiếp. Hai rapper đều là xuất thân từ internet, nổi tiếng sau khi đăng ca khúc lên các mạng xã hội như Tik Tok, Youtube, SoundCloud. Âm nhạc của họ hướng đến chất đường phố đặc trưng của hip-hop, kể về những gì đang diễn ra trong cuộc sống phố thị.

Không chỉ thành công về thương mại, các nghệ sĩ Gen Z còn chinh phục các giải thưởng âm nhạc. Grammy 2021 gọi tên hai đại diện khác của Gen Z là Billie Eilish (sinh năm 2001) và H.E.R. (sinh năm 1997). Cả hai đều hướng đến hình mẫu singer-songwriter (vừa sáng tác vừa hát), với phong cách viết nhạc có chiều sâu so với độ tuổi. Billie Eilish pha trộn pop, hip-hop với dòng nhạc điện tử, trong khi H.E.R trung thành với R&B đương đại.

Năm ngoái, Billie Eilish từng lập kỷ lục khi thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất thắng cả bốn giải Big Four khi mới 18 tuổi. Năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục mang về hai kèn vàng ở hạng mục "Ghi âm của năm" (Everything I Wanted) và "Bài hát xuất sắc dùng cho phương tiện truyền thông nghe nhìn" (No Time To Die). Không chỉ thành công ở quê nhà, Billie Eilish còn chiến thắng hạng mục "Nữ nghệ sĩ quốc tế" của giải Brit 2021 (Anh). Album thứ hai của cô, Happier Than Ever, hiện là một trong những album được chờ đợi nhất năm, dự kiến phát hành vào tháng 7.

'Happier Than Ever' (Lyrics) - Billie Eilish Ca khúc "Happier Than Ever". Video: Youtube Chill Vibes.

Giống Billie Eilish, H.E.R cũng thắng một hạng mục quan trọng của Grammy 2021 là "Ca khúc của năm" (I Can't Breathe). Nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm. Khi mới 14 tuổi, cô đã ký được hợp đồng với hãng RCA (Sony) và phát hành những ca khúc đầu tiên. Đến nay, H.E.R đã ra mắt hai album và có trong tay 14 giải thưởng lớn nhỏ. Ngoài Grammy, H.E.R còn được vinh danh tại giải Oscar 2021 với Fight for You - ca khúc nhạc phim Judas and the Black Messiah.

Ở Anh, Arlo Parks hiện là cái tên Gen Z được chú ý. Cô nhận ba đề cử Brit 2021 và chiến thắng hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc". Sinh năm 2000, Arlo Parks có khả năng sáng tác thơ lẫn nhạc. Tháng 1, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Collapsed in Sunbeams gồm các ca khúc tự sáng tác. Âm nhạc của Arlo Parks mang màu sắc Neo-Soul với phần lời chất chứa nhiều nội tâm. Album được giới phê bình đánh giá cao, nhận 83/100 điểm trên trang Metacritic.

MV 'Cola' - Arlo Parks MV "Cola" - Arlo Park. Video: Youtube Arlo Park.

Ngoài nghệ sĩ thế hệ mới, nửa đầu năm đánh dấu sự trở lại của nhiều tên tuổi quen thuộc khiến thị trường âm nhạc nhộn nhịp hơn. Carrie Underwood, Justin Bieber, Demi Lovato, hay Lana Del Rey phát hành album mới. Nổi bật trong đó là My Savior, album nhạc thánh ca (gospel) đầu tiên của Carrie Underwood. Sản phẩm nhận nhiều lời khen ngợi, có mặt trong danh sách các album hay nhất do Billboard bình chọn.

Làng nhạc Âu Mỹ nửa cuối năm cũng được nhận xét đáng trông đợi với sự trở lại của nhiều tên tuổi lớn. Trong tháng 6, Maroon 5 sẽ phát hành album mới mang tên Jordi. Tháng tiếp theo, Lana Del Rey tung album thứ hai. Ngoài ra, Adele, Kelly Clarkson, Lorde hay Sia dự kiến cũng trở lại năm nay.

Sơn Phước