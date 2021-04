08h15 "If Anything Happens I Love You" thắng giải hoạt hình ngắn

Phim có thời lượng 12 phút, do Will McCormack và Michael Govier đạo diễn theo phong cách hoạt hình 2D. Tác phẩm kể về một cặp vợ chồng dần xa cách vì con gái họ đột ngột qua đời khi chưa tới tuổi thiếu niên. If Anything Happens I Love You lấy cảm hứng từ phim ngắn Father and Daughter, từng đoạt giải Oscar năm 2001.