Gattuso chán ngán tâm lý hoảng sợ của tuyển Italy

Sau khi thua Na Uy và phải đá play-off, HLV Gennaro Gattuso cảnh báo Italy có thể lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp nếu không thay đổi tâm lý thi đấu.

Gattuso không né tránh sau thất bại bẽ bàng ngay tại San Siro, Milan tối 16/11. Đứng trước ống kính RAI Sport, ông nói: "Trước hết, chúng tôi phải xin lỗi người hâm mộ. Tỷ số 1-4 là quá nặng nề. Hiệp một chúng tôi đá tốt, là một tập thể đúng nghĩa, nhưng hiệp hai thì hoàn toàn không đạt yêu cầu".

Dù được thi đấu trên sân nhà San Siro, việc phải thắng cách biệt ít nhất 9 bàn để chiếm đỉnh bảng của Na Uy được xem như nhiệm vụ bất khả thi với Italy. Dù vậy, đội quân áo thiên thanh vẫn đặt mục tiêu phục hận trận thua 0-3 ở Oslo hồi tháng 6 - thất bại khiến HLV Luciano Spalletti từ chức, đồng thời duy trì đà hưng phấn dưới thời tân HLV Gattuso.

Nhưng mọi thứ đổ sập chỉ trong 45 phút. Sau bàn mở tỷ số của Francesco Pio Esposito, Italy bỗng dưng chơi rời rạc, đánh mất cự ly và liên tục phạm sai lầm ở hiệp hai. Hệ quả, họ để Antonio Nusa, Jorgen Strand Larsen ghi bàn, còn Erling Haaland lập cú đúp dẫn đến thảm bại 1-4.

HLV Gennaro Gattuso chỉ đạo trong trận Italy thua Na Uy 1-4 ở lượt cuối bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 16/11. Ảnh: VGC

Gattuso không viện cớ thể lực và lo lắng hơn cả về tâm lý của các học trò. "Chỉ 30 giây sau giờ nghỉ, chúng tôi đã để họ có cơ hội", HLV 47 tuổi nói. "Rồi đội bắt đầu lùi sâu, mất bóng ngớ ngẩn, chuyền sai, và Na Uy chỉ cần thế để chiếm quyền kiểm soát. Khi đối thủ tạo một cơ hội, chúng tôi bắt đầu hoảng hốt. Đó là điều phải thay đổi. Ngay cả cách triển khai bóng từ sân nhà cũng khác hẳn hiệp một. Các cầu thủ không còn làm đúng những di chuyển đã được chuẩn bị".

Lễ bốc thăm play-off tranh vé vớt World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 20/11, và Italy thuộc nhóm hạt giống. Họ sẽ được thi đấu trên sân nhà ở bán kết ngày 26/3/2026, nhiều khả năng tại New Balance Arena ở Bergamo. Nếu thắng, thầy trò Gattuso sẽ vào chung kết ngày 31/3. Khi đó, việc được thi đấu trên sân nhà hay sân khách tùy thuộc vào kết quả bốc thăm.

Italy đã phải đá play-off tranh vé vớt ở hai kỳ World Cup gần nhất, và đều thất bại. Gattuso cảnh báo thái độ lo sợ sẽ là rào cản lớn nhất. Ông nói: "Chúng tôi mang quá nhiều áp lực, việc không dự hai kỳ World Cup vừa rồi là gánh nặng. Nhưng không thể cứ gặp khó là sụp đổ".

Gianluigi Donnarumma (trái) thất vọng sau trận thua Na Uy. Ảnh: Sportmediaset

Tương tự, thủ thành Gianluigi Donnarumma thừa nhận Italy thể hiện hai bộ mặt ở mỗi hiệp. "Chúng tôi không được phép thủng lưới bàn thứ ba như vậy, còn bàn thứ tư đến ở phút 93. Vấn đề lớn nhất là Italy ngừng thi đấu trong hiệp hai", anh nói. "Hiệp một là một trận đấu hoàn toàn khác. Chúng tôi bóp nghẹt đối thủ, không cho họ lên bóng. Nhưng bạn phải làm điều đó trong 95 phút, không phải 45".

Donnarumma dùng từ "mong manh" để mô tả tâm lý đội tuyển - điều khiến anh khó lý giải. "Đối thủ mạnh như Na Uy chắc chắn sẽ tạo cơ hội, nhưng không thể chỉ vì vậy mà toàn đội sụp đổ, đánh mất tự tin và hoàn toàn mất kiểm soát trận đấu. Như thế là không thể chấp nhận", thủ môn thuộc biên chế Man City nhấn mạnh. "Khi thủng lưới, chúng ta phải giữ cái đầu lạnh. Gặp đối thủ như Na Uy, bạn có thể trải qua 5-10 phút chịu áp lực, nhưng phải vượt qua cùng nhau".

Thủ quân Italy cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ và cổ vũ đội tuyển vào tháng 3/2026. Anh nói: "Tôi buồn và thất vọng, chắc chắn cũng giống họ. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến những khán giả đến sân phải đau lòng. Nhưng chúng tôi cần họ vào tháng 3, cần tất cả sát cánh để cùng vượt qua thời điểm mang tính quyết định".

Hồng Duy (theo Football Italy)