Italy phải thắng Na Uy chênh lệch 9 bàn để dự World Cup

ItalySau loạt trận áp chót vòng loại, cơ hội để Italy giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 gần như không còn.

Tối 13/11, với hai bàn muộn của Gianluca Mancini và Francesco Pio Esposito, Italy hạ Moldova 2-0. Tuy nhiên, chiến thắng chỉ giúp Italy ngăn Na Uy giành vé dự World Cup sớm một lượt mà không làm thay đổi tình hình.

Na Uy hiện dẫn đầu bảng I vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 21 điểm. Họ không chỉ hơn Italy ba điểm, mà còn vượt trội về hiệu số (+29 so với +12).

Italy không quá vui với trận thắng Moldova 2-0 ở vòng loại World Cup tối 13/11. Ảnh: FI

Để lật ngược tình thế, Italy phải thắng Na Uy chênh lệch 9 bàn trong trận cuối trên sân nhà ngày 16/11. Khả năng này gần như không thể xảy ra. Trung tâm máy tính Na Uy dự báo cơ hội để đội nhà giành vé trực tiếp là 99,9%. Ở trận lượt đi, Na Uy đã thắng Italy 3-0 trên sân nhà.

Mỗi bảng vòng loại World Cup chỉ có một vé trực tiếp dành cho đội dẫn đầu, trong khi đội xếp thứ hai phải tranh vé vớt. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, hiệu số là thành tích ưu tiên thứ nhất để phân định đội nào xếp trên.

Khi Na Uy bị Estonia cầm chân trong hiệp một trận đấu cùng giờ tối 13/11, truyền thông Italy cập nhật với niềm hy vọng. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó khiến họ phải đổi giọng. Cuối cùng, sau khi Haaland nâng tỷ số lên 4-0, tờ Gazzetta đăng tin như một lời đầu hàng: "Na Uy thực tế đã đảm bảo vị trí của mình tại World Cup".

Tờ thể thao lớn nhất châu Âu, L'Equipe (Pháp) cũng đưa tin: "Na Uy sẽ dự World Cup".

Lần gần nhất Na Uy dự World Cup là năm 1998, khi vào vòng 1/8. Italy từng vô địch bốn lần, nhưng vắng mặt hai giải gần nhất. Ở vòng loại World Cup 2018, họ thua Thụy Điển chung cuộc 0-1 trong hai trận play-off tranh vé vớt. Bốn năm sau đó, họ tiếp tục thua Bắc Macedonia 0-1 ở bán kết giai đoạn tranh vé vớt.

Thanh Quý