Garmin Venu 4 giới thiệu tính năng theo dõi thói quen sinh hoạt

Garmin ra mắt Venu 4, lần đầu ghi nhận thói quen sinh hoạt và phân tích nhịp sinh học, giúp người dùng điều chỉnh hành vi, hình thành lối sống chủ động, cân bằng.

Theo báo cáo của IDC, thị trường thiết bị đeo toàn cầu tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2025, khi nhiều thương hiệu tập trung phát triển tính năng hỗ trợ sức khỏe. Garmin cho biết, Venu 4 là bước tiến mới trong hướng đi đó.

Hãng công bố, sản phẩm có hai kích thước (41 mm và 45 mm), pin dùng đến 12 ngày (phiên bản 45mm, chế độ đồng hồ thông minh). Theo đánh giá từ Android Central, độ sáng màn hình của Venu 4 tăng đáng kể so với đời Venu 3, cho trải nghiệm hiển thị mượt mà và dễ đọc ngay cả dưới nắng gắt.

Thiết kế Garmin Venu 4. Ảnh: Garmin

Tính năng nổi bật của Venu 4 là Lifestyle Logging - "nhật ký lối sống" cho phép người dùng ghi nhận thói quen hằng ngày như uống cà phê, rượu hoặc thời gian tiếp xúc ánh sáng. Dữ liệu được tổng hợp và phân tích để chỉ ra mối liên hệ giữa hành vi, cảm xúc và sức khỏe, giúp người dùng điều chỉnh lối sống dựa trên số liệu thay vì cảm tính.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là Sleep Alignment - công cụ hỗ trợ điều chỉnh giấc ngủ theo đồng hồ sinh học. Thiết bị thu thập dữ liệu dài hạn như giấc ngủ, nhiệt độ da, mức vận động để đánh giá mức độ phù hợp giữa thời gian ngủ thực tế và nhịp sinh học của từng người. Từ đó, Venu 4 gợi ý điều chỉnh giờ ngủ, các bài tập thở hoặc hoạt động thư giãn giúp cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Sản phẩm có thể theo dõi giấc ngủ. Ảnh: Garmin

"Điều này đặc biệt hữu ích vì mỗi người có nhịp sinh học và nhu cầu ngủ khác nhau. Có người chỉ cần 6 tiếng là tỉnh táo, nhưng có người phải ngủ đến 9 tiếng. Thậm chí mỗi ngày, cơ thể cũng có nhu cầu ngủ khác nhau. Nếu họp hành căng thẳng, cơ thể cần nhiều giấc REM hơn; nếu tập luyện nặng, cần nhiều giấc ngủ sâu hơn; hoặc khi bị jet lag, cần ngủ bù thêm", chuyên gia từ Garmin cho biết.

Ở nhóm tính năng luyện tập, Garmin Venu 4 trang bị hệ thống huấn luyện thích ứng Garmin Fitness Coach với hơn 25 bộ môn như chạy, yoga, HIIT, đạp xe trong nhà hoặc chèo thuyền. Bài tập được tùy chỉnh tự động theo nhịp tim, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi. Người dùng có thể đặt mục tiêu trong ứng dụng Garmin Connect để theo dõi tiến trình, hoặc nhận gợi ý bài tập tự động mỗi sáng.

Các thông báo sức khỏe được đồng bộ trên ứng dụng. Ảnh: Garmin

Chị Thanh Trang (34 tuổi, TP HCM), cho biết từ khi chuyển sang Garmin Venu 4, bắt đầu để ý đến chỉ số năng lượng cơ thể và giấc ngủ. "Có hôm đồng hồ cảnh báo năng lượng thấp, kiểm tra lại thì đúng là hôm trước tôi ngủ kém. Nhờ vậy mà tôi học được cách nghỉ ngơi hợp lý hơn", chị Trang chia sẻ.

Còn anh Minh Đức (29 tuổi, Hà Nội), người thường xuyên tập gym và đạp xe, nhận thấy sự khác biệt khi Venu 4 gợi ý cường độ tập hợp lý hơn. "Đề xuất hàng ngày giúp tôi thực hiện bài tập phù hợp thể trạng, biết ngày nào nên đẩy mạnh, ngày nào nên nghỉ hay tập nhẹ. Đặc biệt, tính năng Mixed Session còn cho phép kết hợp nhiều hoạt động trong một buổi, phù hợp với người thích tập đa dạng", Đức nói.

Bên cạnh đó, Venu 4 vẫn giữ trọn bộ tính đặc trưng của Garmin như: ứng dụng điện tâm đồ (ECG), đánh giá mức độ sẵn sàng luyện tập, theo dõi động lực học chạy bộ, sức khỏe phụ nữ - bao gồm đo nhiệt độ da để ước tính rụng trứng và dự đoán chu kỳ chính xác hơn, thanh toán Garmin Pay, lưu trữ nhạc offline cùng hệ thống an toàn - theo dõi nâng cao.

Venu 4 có hơn 25 bài tập dành cho người dùng. Ảnh: Garmin

"Với triết lý 'hiểu cơ thể, sống chủ động', Garmin Venu 4 không chỉ là một chiếc đồng hồ chăm sóc sức khỏe thông minh, mà là công cụ giúp mỗi người nhìn lại chính mình, thay đổi bản thân để sống cân bằng và tạo ra nhiều giá trị hơn mỗi ngày, phù hợp với nhịp sống năng động của thế hệ hiện đại", đại diện hãng cho biết.

Venu 4 mở bán ngày 6/10 với mức giá 14,99 triệu đồng. Sản phẩm sẽ có mặt tại website, hệ thống cửa hàng thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc.

Lan Anh