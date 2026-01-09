Gặp rắc rối sau khi bị chó cắn

Đang rời nhà để đến buổi phỏng vấn việc làm, Chí Dũng, 25 tuổi, bất ngờ bị con chó thả rông lao ra cắn vào cổ chân, té xuống đường.

Chàng trai quê TP Cần Thơ cho biết phải hủy hẹn để xử lý vết thương và tiêm phòng. Những ngày sau đó, kế hoạch cá nhân của Dũng liên tục bị đảo lộn. Việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên khó khăn hơn do vết thương và tâm lý lo lắng.

"Mọi kế hoạch chuẩn bị cả tháng phải gác lại, còn công ty có lẽ đã tìm được ứng viên phù hợp trong khi sắp hết năm", Dũng nói.

Nhiều người bị chó, mèo tấn công làm gián đoạn kế hoạch làm việc, sinh hoạt. Ảnh minh họa: Vecteezy

Tường Vi, sinh viên 20 tuổi ở TP HCM, cũng gặp tình huống tương tự khi bị chó Chihuahua cắn rách da, chảy máu ngay trước cửa tiệm làm tóc. Chủ tiệm cho rằng "chó chỉ đùa giỡn", không nhắc đến việc hỗ trợ chi phí tiêm ngừa. Vi phải tự xoay xở tiền tiêm vaccine, mang theo tâm trạng bực bội. Trước đó, cô từng bị mèo hoang cào, phải tiêm huyết thanh và vaccine trong lo lắng, ảnh hưởng đến kết quả thi.

Bác sĩ Lê Thị Gấm, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết tại gần 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc tiếp nhận nhiều trường hợp người dân đến tiêm vaccine dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc tấn công. Nhiều người đến trong tâm trạng lo lắng, sợ rằng kế hoạch học tập và công việc bị gián đoạn, trong khi phát sinh thêm chi phí y tế ngoài dự kiến. Một số bị động vật tấn công nên sợ hãi.

Theo bác sĩ Gấm, vết thương do chó cắn không chỉ gây tổn thương ngoài da mà còn có nguy cơ nhiễm trùng, viêm mô mềm, đặc biệt là bệnh dại - căn bệnh do virus Rabies gây ra với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi phát bệnh. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 67 ca tử vong do bệnh dại, 97% nguồn lây từ chó, mèo.

Người trẻ tiêm phòng vaccine dại tại VNVC Quận 7, TP HCM sau khi bị mèo cào. Ảnh: Bình An

Do đó, bác sĩ Gấm khuyến cáo, ngay khi bị chó hoặc mèo cắn, người dân cần sơ cứu đúng cách: rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng trong ít nhất 15 phút để loại bỏ virus, sau đó, sát khuẩn bằng cồn 45-70 độ hoặc cồn iốt. Tuyệt đối không băng kín vết thương ngay, không tự ý đắp lá, dùng thuốc dân gian hoặc khâu kín.

Ngay sau đó, người bị cắn cần đến cơ sở y tế hoặc trung tâm tiêm chủng càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm phòng phù hợp. Phác đồ tiêm gồm 5 mũi với đường tiêm bắp vào ngày 0, 3, 7, 14, 28 hoặc 8 mũi tiêm trong da vào ngày 0, 3, 7 và 28, có thể cần tiêm thêm huyết thanh theo chỉ định của bác sĩ.

Những người thường xuyên tiếp xúc hoặc có nguy cơ cao bị chó, mèo cắn, đi du lịch hoặc đến những nơi khó tiếp cận dịch vụ tiêm chủng có thể tiêm dự phòng 3 mũi trước. Khi bị cắn, cào lần sau chỉ cần tiêm thêm 2 mũi, không cần dùng huyết thanh kháng dại dù vết thương nặng.

Nhiều người còn e ngại vaccine có thể gây hại hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Thực tế, vaccine dại thế hệ mới đã được cải tiến, an toàn, không ảnh hưởng thần kinh. Sau tiêm, có thể gặp phản ứng nhẹ như đau tại chỗ, sốt, mệt mỏi. Người bệnh cần nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ, theo dõi vết thương hằng ngày và quay lại cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

Bình An