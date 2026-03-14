Gần như toàn bộ nước Mỹ sắp hứng thời tiết cực đoan

Từ Hawaii tới Washington, gần như toàn bộ nước Mỹ đang hoặc sắp hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan như xoáy cực, bão, nắng nóng.

Mưa lớn kéo dài đã bắt đầu ở Hawaii, trong khi vùng tây nam nước Mỹ chuẩn bị bước vào chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ hơn 38 độ C. Tại vùng đông bắc, hai trận bão sẽ trút tuyết xuống các bang phía bắc khu vực Ngũ Đại Hồ, gây hiện tượng "tuyết hồ" dày hàng mét.

Ở miền trung tây và miền đông nước Mỹ, xoáy cực cũng một lần nữa tràn xuống, mang theo giá rét từ Bắc Cực.

Chuỗi thời tiết cực đoan này xuất hiện trong bối cảnh thời tiết thất thường quét qua phần lớn miền đông Mỹ. Người dân Washington ngày 11/3 còn mặc quần đùi đi bộ với ngoài đường giữa nhiệt độ kỷ lục 30 độ C, nhưng sang ngày 12/3, tuyết đã rơi.

"Khắp cả nước, kể cả những nơi chưa hẳn chứng kiến thời tiết cực đoan, người dân cũng sẽ phải đối mặt với cảnh nhiệt độ đổi chiều liên tục, từ lạnh sang nóng, hoặc từ nóng sang lạnh rồi lại nóng", nhà khí tượng Marc Chenard thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết.

Tuyết phủ tại một khu phố ở Juneau, Alaska, ngày 5/3. Ảnh: AP

Ryan Maue, cựu chuyên gia Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, nói toàn bộ 50 bang đều sẽ trải qua thời tiết cực đoan.

Theo Maue và Chenard, một vòm nhiệt sẽ hình thành vào đầu tuần tới và án ngữ ở khu vực tây nam, đẩy nhiệt độ lên hơn 37 độ C sớm bất thường so với mọi năm.

Nhiệt độ tại Phoenix ngày 17/3 dự kiến vượt 36,5 độ C, sau đó tăng dần lên gần chạm ngưỡng 42 độ C vào những ngày sau đó. Thủ phủ bang Arizona chưa từng ghi nhận nhiệt độ vượt mốc 36,5 độ C trước ngày 26/3 trong suốt 137 năm. Mức nhiệt này thường xuất hiện vào đầu tháng 5.

Thời tiết nóng nực cũng bắt đầu ở Los Angeles, nơi nhiệt độ hơn 32 độ C khiến nhiều người chọn mặc quần đùi, áo ba lỗ, tìm bóng râm. "Phần gáy tôi như muốn chảy ra", một người dân chạy bộ nói.

Người dân trú dưới bóng râm tại Los Angeles, California, ngày 11/3. Ảnh: AP

Vào thời điểm Phoenix hứng chịu nắng nóng cực đoan, xoáy cực lạnh giá cũng sẽ tràn xuống trung tây và miền đông, thậm chí tới một phần khu vực đông nam nước Mỹ.

Xoáy cực là hệ áp thấp lớn ở tầng cao, thường nằm trên vòng Bắc Cực. Khi mạnh lên, hệ thống này có xu hướng "giam" khối không khí lạnh nhất ở bán cầu bắc quanh vùng cực. Nhưng khi xoáy cực suy yếu hoặc bị kéo giãn, khối không khí lạnh bậc nhất hành tinh sẽ tràn xuống phía nam, bao phủ gần như toàn bộ Canada và một phần nước Mỹ.

Nhiệt độ thấp nhất ở Minneapolis sẽ dao động quanh ngưỡng -18 độ C. Chicago sẽ xuống mức -12 độ C. Ngay cả nhiệt độ ở Atlanta cũng có thể giảm xuống -6 độ C.

Hiện tượng xoáy cực ở Bắc Mỹ. Đồ họa:

Ông Maue cho biết hai hệ thống bão nối tiếp nhau vào 13/3 và 15/3 sang ngày 16/3 sẽ di chuyển dọc dải phía bắc nước Mỹ và khu vực Ngũ Đại Hồ, tạo hiện tượng "tuyết hồ", hình thành khi không khí lạnh di chuyển qua mặt hồ còn ấm.

Ngũ Đại Hồ là hệ thống 5 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới nằm ở biên giới Mỹ - Canada, gồm hồ Superior, hồ Michigan, hồ Huron, hồ Erie, hồ Ontario. Các dải tuyết cộng dồn có thể khiến một số khu vực hứng tuyết dài từ 90 cm đến 1,2 m.

Hệ thống bão thứ hai mạnh hơn. Phía nam bang Michigan dự kiến hứng tuyết dày, bão băng nghiêm trọng.

Trong khi đó, khu vực từ Kansas xuống Oklahoma, cắt qua Texas tới Vịnh Mexico, được dự báo hứng gió mạnh 97 km/h, với các đợt gió giật còn mạnh hơn vào tối 15/3. San Antonio và Austin nằm trong vùng gió mạnh. Những nơi ít mưa trước đó sẽ đối mặt nguy cơ cháy rừng cao khi gió mạnh lên.

Thống đốc bang Nebraska Jim Pillen đã ban bố tình trạng khẩn cấp, điều động Vệ binh Quốc gia hỗ trợ dập hơn 20 đám cháy rừng, sau khi lửa thiêu rụi hơn 1.400 km2 đồng cỏ, thảo nguyên.

Cháy rừng ở Nebraska, Mỹ, ngày 13/3. Ảnh: Central Nebraska Today

Ngay cả Alaska và Hawaii cũng hứng chịu thời tiết bất thường. Hawaii đang đối mặt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt. Đảo Oahu được đặt trong diện cảnh báo lũ quét. Alaska, vốn thường rất lạnh vào thời điểm này trong năm, sẽ lạnh hơn bình thường khoảng 17 độ C.

Trong một tuần qua, lốc xoáy kèm mưa đá to bằng quả bóng chày đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng ở Oklahoma, Michigan, Indiana do một hệ thống "siêu dông" càn quét vùng duyên hải Vịnh Mexico. Dự báo tuần tới cho thấy dông không mạnh như trước, song vẫn có thể bùng lên ở mức nguy hiểm "tại bất kỳ nơi nào" từ ngày 15/3 sang ngày 16/3.

Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra liên hệ giữa hoạt động khí tượng bất thường ở Bắc Mỹ với tình trạng băng trên biển Bắc Cực thu hẹp, cũng như biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Các chuyên gia cho biết tình hình sẽ dần ổn định vào cuối tuần sau. "Ngày đầu tiên của mùa xuân sẽ là 20/3", ông Maue nói.

Đức Trung (Theo AP, USA Today, CBS News)