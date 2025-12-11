Loạt bang Mỹ sắp đón khối khí 'lạnh bậc nhất hành tinh'

Khối không khí lạnh khổng lồ từ Bắc Cực chuẩn bị tràn xuống miền đông và miền trung Mỹ, khiến nhiệt độ ở nhiều bang giảm sâu.

"Xoáy cực (polar vortex) điển hình từ miền tây Canada chuẩn bị tràn xuống. Cuối tuần này và sang đầu tuần tới, miền trung và miền đông Mỹ sẽ chìm trong mức nhiệt thuộc nhóm lạnh nhất toàn cầu, có thể là lạnh nhất", USA Today ngày 9/12 dẫn lời nhà khí tượng học Judah Cohen, chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachusetts.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, nhiệt độ ở nhiều nơi sẽ giảm tới 17 độ C so với mức trung bình theo mùa khi xoáy cực tràn xuống.

Người dân đi bộ ven hồ Michigan, Chicago, ngày 4/12. Ảnh: AP

Tại Chicago, nhiệt độ cảm nhận khi gió lạnh thổi có thể xuống tới -29 độ C, tại các khu vực ở bang Dakota là -43 độ C. Ở nhiệt độ này, những vùng da tiếp xúc trực tiếp với gió có thể bị bỏng lạnh trong vòng 10 phút.

Xoáy cực là hệ áp thấp lớn ở tầng cao, thường nằm trên vòng Bắc Cực. Khi mạnh lên, hệ thống này có xu hướng "giam" khối không khí lạnh nhất ở bán cầu bắc quanh vùng cực. Nhưng khi xoáy cực suy yếu hoặc bị kéo giãn, khối không khí lạnh bậc nhất hành tinh sẽ tràn xuống phía nam, bao phủ gần như toàn bộ Canada.

Xoáy cực tràn xuống Mỹ. Đồ họa: USA Today

Các "thùy" của xoáy cực sẽ tràn xuống Mỹ, vận động theo kiểu gián đoạn, gây những đợt gió bấc tạm thời. Giới chuyên gia cho biết đây không phải hiện tượng bất thường, dự báo đợt lạnh sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18-19/12.

Vào cuối tháng này và đầu tháng tới, đợt xoáy cực sẽ rút lên phía bắc và hiện tượng La Nina tác động trở lại, nền nhiệt mùa đông ở Mỹ sẽ trở lại mức quen thuộc.

Đức Trung (Theo USA Today, AP)