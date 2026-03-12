Mưa đá to bằng quả bóng chày ở miền trung Mỹ

Lốc xoáy kèm mưa đá nghiêm trọng quét qua miền trung Mỹ, phá hủy hạ tầng, xe cộ, quật đổ hàng trăm cây xanh, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Dải mây dông mạnh tấn công miền trung Mỹ từ đêm 10/3, hình thành hơn một chục cơn lốc xoáy tại ba bang gồm Texas, Illinois và Indiana.

Hệ thống "siêu dông" này tiếp tục càn quét dọc vùng duyên hải Vịnh Mexico trong đêm 11/3, rạng sáng 12/3. Những cơn lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây xanh, đường dây điện. Tính đến nửa đêm 11/3, gần 150.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

Một số khu vực ghi nhận mưa đá to hơn quả bóng cháy, làm vỡ kính xe, gây thiệt hại diện rộng. Thậm chí có viên có đường kính hơn 15 cm.

Mưa đá to bằng quả bóng chày trút bể kính ôtô ở Mỹ Mưa đá to bằng quả bóng chày ở Kankakee, bang Illinois, Mỹ, ngày 10/3. Video: CNN

Thị trấn nhỏ Lake Village ở hạt Newton, Indiana là một trong những khu dân cư chịu thiệt hại nặng nhất.

Cơn lốc lớn ập đến lúc 19h ngày 10/3. Steven Travis, dân địa phương, kể ông đang ở trong nhà thì phát hiện lốc xoáy. Trần nhà bắt đầu sập, trong khi phần mái ở phòng ngủ bị cuốn phăng. "Tôi chui vào tủ quần áo, bước ra ngoài thấy mảnh vỡ khắp nơi. Cả căn nhà gần như bị phá tan".

Khi lực lượng ứng phó khẩn cấp có mặt trong đêm, họ mô tả thị trấn nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. "Nhiều nhà cửa bị sập. Người dân mắc kẹt. Gia súc chạy tán loạn", chỉ huy cứu hỏa Rob Churchill nói. Lực lượng cứu hỏa đã phải kiểm tra lần lượt hàng trăm ngôi nhà trong đêm, trong điều kiện nguy hiểm để tìm người bị thương.

Hai nạn nhân cao tuổi thiệt mạng được tìm thấy ở sân sau nhà. "Thật quá đau lòng. Họ sống ở đó hàng chục năm và đang tận hưởng cuộc sống hưu trí yên bình", em gái nạn nhân nói.

Mưa đá to bằng quả bóng chày trút bể kính ôtô ở Mỹ Lốc xoáy càn quét ở Kankakee, Illinois, ngày 10/3. Video: CNN

Thương tích và thiệt hại diện rộng cũng được ghi nhận tại nhiều nơi khác ở Indiana và Illinois. Đợt lốc quét qua Kankakee và Aroma Park ở Illinois làm hư hại nhiều nhà cửa, công trình. Video từ drone cho thấy nhiều tòa nhà ở Kankakee bị xé toạc, mảnh vỡ vương vãi khắp các khu dân cư.

Giới chức Kankakee cho biết 9 người bị thương nhẹ, không có người thiệt mạng, mất tích. "Thật may mắn, vì nhà cửa, hạ tầng có thể xây lại, nhưng mạng người thì không thể", lãnh đạo hạt Matthew Alexander Hildebrand nói.

Hệ thống dông sẽ suy yếu dần trong ngày 12/3. Thời tiết dự kiến ổn định và dịu bớt cho đến hết tuần.

Thiệt hại tại Aroma Park, bang Illinois, ngày 11/3. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo CNN, AP, USA Today)