Gắn máy lạnh trong lớp học để trẻ 'tiếp thu kiến thức hiệu quả'

Nên đặt vấn đề là lắp máy lạnh và sử dụng thế nào cho đúng, minh bạch chi phí, đảm bảo sức khỏe và công bằng cho học sinh.

Những lo lắng xoay quanh việc gắn máy lạnh trong lớp học của tác giả bài viết Những lý do tôi không ủng hộ gắn máy lạnh trong lớp học là dễ hiểu, xuất phát từ tình thương con trẻ. Tuy nhiên, nếu nhìn toàn diện việc phản đối hoàn toàn máy lạnh trong trường học là chưa thật sự thuyết phục.

Thứ nhất, máy lạnh không phải nguyên nhân trực tiếp gây sốc nhiệt

Sốc nhiệt xảy ra khi có sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột và quá lớn, hoặc khi cơ thể không được điều tiết đúng cách. Điều này hoàn toàn có thể kiểm soát bằng quy định sử dụng máy lạnh hợp lý: Duy trì nhiệt độ 26 - 28°C, cho học sinh có thời gian "giãn nhiệt" sau giờ ra chơi, không bật máy lạnh quá lạnh, kết hợp quạt và thông gió.

Nhiều bệnh viện, trung tâm thể thao, trường học quốc tế đã áp dụng mô hình này nhiều năm mà không ghi nhận rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Và thực tế, lớp học con tôi các giáo viên cũng áp dụng phương pháp này.

Thứ hai, trong tình hình biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan hiện nay, lớp học không máy lạnh mới là yếu tố gây hại. Nhiệt độ lớp học mùa nóng có thể vượt 35°C, thậm chí cao hơn khi lớp đông học sinh.

Môi trường này khiến trẻ càng mệt mỏi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập. Việc đảm bảo nhiệt độ phù hợp không phải là "nuông chiều", mà là điều kiện học tập tối thiểu để bảo vệ sức khỏe và tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Thứ ba, gắn máy lạnh không làm trẻ lười vận động nếu nhà trường tổ chức sinh hoạt hợp lý.

Vận động ngoài trời, giáo dục thể chất, giờ ra chơi vẫn phụ thuộc vào chương trình học và cách quản lý của nhà trường, không phụ thuộc vào việc có hay không có máy lạnh.

Thứ tư, trồng cây xanh và gắn máy lạnh không loại trừ lẫn nhau. Cây xanh là giải pháp lâu dài và rất cần thiết, nhưng không thể giải quyết ngay tình trạng nắng nóng trong phòng học kín. Hai giải pháp này nên song hành, thay vì đặt đối lập.

Cuối cùng, thương con đúng cách không phải là "chịu nóng cho quen", mà là tạo môi trường học tập an toàn, phù hợp với điều kiện khí hậu hiện nay, đồng thời giáo dục trẻ cách thích nghi khoa học với môi trường sống.

Vấn đề không nên đặt là "có gắn máy lạnh hay không" mà là gắn và sử dụng thế nào cho đúng, minh bạch chi phí, đảm bảo sức khỏe và công bằng cho học sinh.

