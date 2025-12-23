Những lý do tôi không ủng hộ gắn máy lạnh trong lớp học

Tôi lo lắng những đứa trẻ tuổi đang lớn, chạy nhảy vào giờ ra chơi 'nắng nóng' sẽ bị sốc nhiệt.

Tôi thấy những năm gần đây, một số trường học đang rộ lên trào lưu vận động phụ huynh mua máy lạnh gắn vào lớp học, lý do vì nắng nóng.

Có những trường hợp vận động phụ huynh thuê máy lạnh với mức phí 90 nghìn - 95 nghìn đồng một tháng, mỗi học sinh.

Nhưng một lớp học diện tích chỉ gần 50 m2, "nhét" vài chục học sinh, thử hỏi làm sao có đủ dưỡng khí, khí tươi? Chưa kể các em ra chơi giờ trưa nắng, chạy nhảy rồi vào phòng lạnh sẽ có nguy cơ bị sốc nhiệt.

Lâu ngày, các em sẽ ngại và không thích nghi với cái nóng bình thường rồi ở luôn trong lớp, hạn chế vận động, ảnh hưởng sức khỏe và sự phát triển của lứa tuổi đang lớn. Tại sao các trường không trồng cây xanh cho không khí mát mẻ, trong lành mà đồng loạt gắn máy lạnh như vậy?

Tôi thấy đáng lo ngại về vấn đề lắp máy lạnh tại các trường học. Phụ huynh chúng ta thương con cần phải đúng cách, riêng tôi không ủng hộ việc này.

Hoa Ho