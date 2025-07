TP HCM mở đường tạm kết nối cao tốc Long Thành với cầu Nhơn Trạch

TP HCM sẽ mở đường tạm để kết nối cao tốc Long Thành với cầu Nhơn Trạch từ ngày 19/8, tạo điều kiện cho xe qua lại từ ngày 19/8 trước khi hoàn thiện đồng bộ các hạng mục.

Thông tin được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (TCIP) báo cáo tại buổi kiểm tra hiện trường do Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chủ trì, ngày 7/7. Đoạn kết nối nằm trong gói thầu xây lắp số 1 (XL1) - nút giao giữa Vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dù cùng thuộc Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch và gói XL1 do hai đơn vị khác nhau triển khai, khởi công lệch nhau hơn một năm. Cầu Nhơn Trạch do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) phụ trách, thi công từ tháng 9/2022 và dự kiến thông xe ngày 19/8. Gói XL1 do TP HCM thực hiện, khởi công cuối tháng 1/2024, dẫn đến tiến độ không đồng bộ.

Khu vực nút giao giữa gói Xl1 Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch và cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tháng 7/2025. Ảnh: Giang Anh

Để đảm bảo kết nối, TP HCM sẽ hoàn thiện trước khoảng 400 m tuyến chính và một số nhánh rẽ lên cao tốc. Đồng thời, mở đường tạm khoảng 200 m để phương tiện từ cầu Nhơn Trạch rẽ phải vào khu vực trạm thu phí, vòng lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây và ngược lại.

Sau giai đoạn tổ chức giao thông tạm, các hạng mục còn lại ở nút giao sẽ được hoàn thành từ cuối tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Gói XL1 có thời gian thi công đến tháng 6/2026, hiện đạt hơn 54% tiến độ - nhanh nhất trong 6 gói thầu thuộc giai đoạn 2 đoạn qua TP HCM.

Hướng tuyến Vành đai 3 TP HCM. Đồ họa: Khánh Hoàng

Tại buổi kiểm tra, ông Bùi Xuân Cường đánh giá cao nỗ lực thi công trong điều kiện thời tiết và vật liệu khó khăn. Ông đề nghị các nhà thầu tăng tốc thi công, đảm bảo mục tiêu đến cuối năm nay thông xe gần 15 km đoạn Vành đai 3 qua TP Thủ Đức.

Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng vốn đầu tư gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Mỹ Phước – Tân Vạn dài 15,3 km tại Bình Dương (cũ) đã hoàn thành. Dự án dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026, tạo trục giao thông - kinh tế liên vùng trọng điểm phía Nam.

Giang Anh