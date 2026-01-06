Gần 600 runner dự giải chạy 21km bằng dép Goya Photon

584 runner từ 159 CLB cả nước thi đấu 21km trên dép Goya, tính điểm theo nhóm hai người, tạo nên giải đấu đặc biệt ngày 4/1.

Giải chạy Cặp Đôi Tốc Độ mùa 3 do Goya Việt Nam tổ chức khép lại ngày 4/1 tại Công viên Thành phố Mới Bình Dương. Giải được định hình là sân chơi riêng cho cộng đồng các CLB, nơi mỗi bước chạy không chỉ hướng đến thành tích cá nhân mà còn gắn với tinh thần đồng đội và màu áo tập thể.

Sau hai mùa đầu, Cặp Đôi Tốc Độ mùa 3 trở lại với quy mô lớn hơn và điểm mới đáng chú ý là hình thức thi đấu half marathon bằng dép. Đây được xem là giải chạy bằng dép đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức ở quy mô hàng trăm vận động viên, với yêu cầu hoàn thành cự ly 21km.

Nhóm VĐV tham gia giải chụp ảnh ở cổng đích. Ảnh: Goya

Theo thể lệ, toàn bộ vận động viên sử dụng dép Goya Photon Full Carbon – dòng dép chạy bộ có cấu trúc carbon, trọng lượng nhẹ và độ nảy cao. Việc thi đấu bằng dép thay vì giày chạy bộ truyền thống tạo ra trải nghiệm mới lạ, buộc runner phải điều chỉnh nhịp bước, kỹ thuật tiếp đất và chiến thuật giữ sức trong suốt 21 km. Bên cạnh đó, quy định livestream công khai quá trình thi đấu giúp tăng tính minh bạch, đồng thời biến mỗi lượt chạy thành một sự kiện tương tác trực tiếp với cộng đồng theo dõi trực tuyến.

Các vòng thi được triển khai từ trực tuyến đến bán kết khu vực tại ba miền, trước khi chung kết diễn ra tại Bình Dương. Cách tổ chức này giúp các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt, tập luyện và kết nối liên tục trong suốt mùa giải, thay vì chỉ tập trung vào một ngày thi đấu. Tổng giá trị giải thưởng hơn một tỷ đồng, trong đó khoảng 250 triệu đồng tiền mặt và phần còn lại là hiện vật.

Ông Đặng Quốc Sang, CEO Goya Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Goya

Ông Đặng Quốc Sang, CEO Goya Việt Nam, cho biết ý tưởng chạy bằng dép mang tính thử thách nhưng vẫn gần gũi với runner Việt. Theo ông, giải không đặt nặng kỷ lục tốc độ mà hướng đến việc khuyến khích vận động viên khám phá giới hạn cá nhân trong điều kiện thi đấu khác biệt, đồng thời đề cao tinh thần đồng đội xuyên suốt ba vòng thi.

Qua ba mùa tổ chức, Cặp Đôi Tốc Độ dần tạo điểm nhấn riêng trong phong trào chạy bộ Việt Nam. Hình thức thi đấu cặp đôi, tính thành tích dựa trên tổng thời gian hai vận động viên hoàn thành cự ly 21 km, cùng cách tiếp cận đề cao tinh thần tập thể đã giúp giải tạo ấn tượng riêng cho VĐV. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh mô hình thi đấu ở các mùa sau, với mục tiêu duy trì bản sắc, đồng thời nâng cao tính an toàn và trải nghiệm cho cộng đồng runner.

Linh Lam