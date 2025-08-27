Gần 5.500 người tham gia giải chạy VnExpress Marathon Online - Powered by Herbalife

Gần 5.500 runners, 46 nhóm chạy tham gia giải chạy VnExpress Marathon Online - Powered by Herbalife trên vRace, hoàn thành 264.928 km, sau một tháng.

Trong số này, người dùng có tên "Hợi đen" đạt số km cao nhất - 902,68 km, tài khoản Kiều Oanh CA Nghi Xuân về top 2 với 865,21 km, Đỗ Văn Thanh đứng ở vị trí thứ ba với 712,29 km.

Đối với hạng mục nhóm chạy, nhóm Bước chân thân thiện với 201 thành viên đạt 24.700 km, đứng thứ nhất. Top 2 trên bảng xếp hạng thuộc về nhóm Thanh xuân rực rỡ với 120 thành viên, hoàn thành 14.375 km. Nhóm đứng ở vị trí thứ 3 là Cộng đồng dân văn phòng chạy bộ, 128 thành viên, tích lũy 9.550 km.

VĐV tham dự VM Libera Nha Trang sáng 24/8. Ảnh: VnExpress Marathon

Kết quả được ban tổ chức đưa ra sau thời gian kiểm tra, loại bỏ các tài khoản có hành vi gian lận. Thời gian qua, vRace đã phát triển hệ thống Cheat Detected, kiểm tra gian lận nhằm đảm bảo công bằng cho người chơi. Hệ thống tự động phát hiện các hành vi bất thường, người có hành vi đó sẽ rơi vào "danh sách đen" để ban tổ chức xem và đánh giá lại toàn bộ hoạt dộng của runner.

Diễn ra từ ngày 24/7 đến 24/8, giải chạy trực tuyến do vRace phối hợp với Herbalife tổ chức là hoạt động đồng hành cùng VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025, giúp người yêu thể thao khắp cả nước có cơ hội tập luyện, tích lũy thành tích và lan tỏa lối sống năng động.

Giải không đặt nặng thành tích, thay vào đó tập trung tạo động lực rèn luyện thể lực, duy trì thói quen vận động và chuẩn bị cho chặng đua chính thức. Những người tham gia có thể chạy bộ hoặc đi bộ với tốc độ từ 4 phút/km đến 18 phút/km. Mỗi lượt đi, chạy phải đạt tối thiểu 1km, tối đa mỗi ngày 45 km, mỗi VĐV được hoạt động tối đa 3 lượt mỗi ngày.

Mỗi người có thể lựa chọn cách tính thành tích theo quãng đường (10 km = 10 điểm) hoặc calo tiêu hao (10 calo = 1 điểm), nhằm tạo công bằng cho người có thể trạng khác nhau. Điểm tích lũy có thể sử dụng đổi thưởng trực tiếp trên nền tảng vRace.

Đồng hành cùng giải chạy là Herbalife - đối tác dinh dưỡng chính thức. Herbalife thành lập 1980, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng, hoạt động tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh.

vRace là nền tảng thể thao trực tuyến do FPT Online phát triển từ năm 2020, kết nối với ứng dụng Strava, Garmin hoặc ghi nhận trực tiếp trên vRace Connect để thu thập dữ liệu chạy bộ, đạp xe, bơi lội. Giải mang đến lựa chọn cho những người bận rộn, không có điều kiện tham gia giải offline nhưng vẫn muốn rèn luyện và thử thách bản thân.

Lan Anh