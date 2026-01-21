Gần 4.000 tỷ đồng làm đường ven sông Đồng Nai

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, dự án sẽ được khởi công vào ngày 3/2 tới nhằm chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tuyến đường có điểm đầu từ đường Hà Huy Giáp thuộc phường Trấn Biên, cuối tuyến tiếp giáp đường Trần Quốc Toản thuộc phường Tam Hiệp.

Khu vực dự kiến xây đường ven sông. Ảnh: Phước Tuấn

Dự án khi hoàn thành giúp giảm tải áp lực giao thông ở cửa ngỏ vào trung tâm đô thị Biên Hòa, tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai cùng với Cù lao Phố và Khu Trung tâm hành chính tỉnh dự kiến ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Trước đó cuối năm 2023, địa phương đã cho xây dựng 5 cây cầu trên tuyến đường này (cầu Chìm Tàu, cầu Rạch Gió, cầu Tân Mai, cầu Bà Bột, cầu Suối Linh) và đường dẫn 2 đầu cầu, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Vị trí tuyến đường ven sông Đồng Nai, ôm quanh Cù lao Phố. Đồ họa: Tâm Thảo

Theo UBND tỉnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kiến tạo không gian phát triển đô thị ven sông. Để phục vụ xây dựng, địa phương phải thực hiện giải tỏa thu hồi đất của 430 hộ dân và 4 tổ chức với diện tích hơn 16 ha.