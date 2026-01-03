Diện mạo đường ven sông Đồng Nai qua nhà cổ

Tuyến đường ven sông Đồng Nai đi qua phường Trấn Biên dài 5,2 km khởi công cuối năm 2020. Để bảo tồn nhà cổ 100 tuổi, tỉnh Đồng Nai phải thay đổi quy hoạch thiết kế, nắn con đường ra phía bờ sông, thu hẹp vỉa hè.

Đến nay chủ đầu tư đã cho thảm nhựa đoạn cuối cùng của tuyến đường, dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán.