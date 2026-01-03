Diện mạo đường ven sông Đồng Nai qua nhà cổ

Tuyến đường ven sông Đồng Nai đi qua phường Trấn Biên dài 5,2 km khởi công cuối năm 2020. Để bảo tồn nhà cổ 100 tuổi, tỉnh Đồng Nai phải thay đổi quy hoạch thiết kế, nắn con đường ra phía bờ sông, thu hẹp vỉa hè.
Đến nay chủ đầu tư đã cho thảm nhựa đoạn cuối cùng của tuyến đường, dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán.
Ngoài khu vực đoạn đường đi qua nhà cổ, hầu hết 5 km còn lại đã được thảm nhựa, kẻ sơn đường, trồng hoa ở dải phân cách cứng ở giữa.
Hai bên con đường, nhà dân đã được xây mới, sửa sang khi tuyến đường hoàn thành. Buổi tối, đèn đường được bật cho người dân đi lại.
Để kết nối giao thông đường thủy, dự án còn có 3 bến đò, giúp người dân, tàu thuyền thuận tiện đi lại.
Đoạn đường ven sông qua phường Trấn Biên, bên kia sông là phường Biên Hòa. UBND tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch, xây dựng tuyến đường phía bên này sông để đồng bộ đô thị trong tương lai.
Toàn cảnh dự án ven sông ôm trọn vùng đất Bửu Long xưa (nay là phường Trấn Biên).
Sông Đồng Nai chảy qua đô thị Biên Hòa khoảng 30 km, giữ vai trò quan trọng trong cung cấp nước, điều hòa khí hậu, phát triển năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời gắn với giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh.
Với tiềm năng đó, hành lang ven sông Đồng Nai được xác định là một trong hai khu vực động lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Hướng tuyến đường ven sông Đồng Nai. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Phước Tuấn