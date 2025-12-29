Gần 2.000 VĐV hoàn thành hơn 300.000 km tại IAV Run 2025

Giải chạy trực tuyến IAV Run 2025 thu hút 2.000 vận động viên tham gia, tích lũy tổng cộng hơn 300.000 km sau hai tháng triển khai trên nền tảng vRace.

Diễn ra từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 11/2025, IAV Run mùa thứ hai do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức, tạo sân chơi thể thao dành cho cán bộ ngành bảo hiểm đồng thời mở rộng tới cộng đồng, tạo nên chiến dịch rèn luyện thể chất quy mô lớn gắn với tinh thần sẻ chia.

Với hình thức chạy, đi bộ trực tuyến linh hoạt, người tham gia có thể chủ động thời gian, địa điểm luyện tập, đồng thời kết nối thành tích cá nhân vào bảng xếp hạng chung của giải.

VĐV tham gia giải. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của IAV Run 2025 là hệ thống thử thách được thiết kế theo từng giai đoạn, khuyến khích sự bền bỉ và tính kỷ luật. Ở thử thách "Bền bỉ 15 ngày", vận động viên Hoàng Văn Kế xếp hạng nhất khi hoàn thành tổng quãng đường 78,78 km, duy trì đều đặn tối thiểu 5 km mỗi ngày. Kết quả này phản ánh đúng tinh thần của thử thách, không đặt nặng tốc độ, mà đề cao khả năng duy trì thói quen vận động liên tục.

Trong khi đó, thử thách "100 km đầu tiên" ghi nhận vận động viên Phan Thanh Hưng hoàn thành mốc 100 km sau 67 giờ kể từ thời điểm bắt đầu, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng nội dung này. Thành tích cho thấy sự chủ động trong phân bổ thời gian luyện tập, cũng như quyết tâm chinh phục thử thách ngay từ những ngày đầu chiến dịch.

Ở bảng xếp hạng tổng, vận động viên Thành Vĩnh trở thành cái tên nổi bật nhất khi tích lũy 2.604 km trong suốt thời gian diễn ra giải, xếp hạng nhất toàn chiến dịch. Theo thống kê từ ban tổ chức, có 37 vận động viên đạt mốc hơn 1.000 km. Con số cho thấy mức độ cam kết cao của người tham gia, cũng như sức lan tỏa của phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng ngành bảo hiểm và các nhóm chạy bộ hưởng ứng giải.

Bên cạnh yếu tố thành tích, IAV Run 2025 tiếp tục nhấn mạnh giá trị cộng đồng thông qua thử thách "Bảo hiểm vì cộng đồng", kết hợp hoạt động vận động thể chất với đóng góp cho quỹ thiện nguyện Hope. Mỗi kilomet không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe cá nhân mà còn trở thành hành động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Theo đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, việc duy trì hình thức chạy trực tuyến giúp giải tiếp cận đa dạng đối tượng, từ người mới bắt đầu đến các vận động viên có nền tảng thể lực tốt. Các thử thách được xây dựng theo nhiều cấp độ, cho phép người tham gia lựa chọn mục tiêu phù hợp, đồng thời tạo động lực để cá nhân và đội nhóm cùng nhau tích lũy thành tích.

Sau hai mùa tổ chức, IAV Run đang dần định hình là hoạt động thường niên của ngành bảo hiểm, góp phần xây dựng thói quen vận động, tăng cường kết nối nội bộ và mở rộng ảnh hưởng tích cực ra cộng đồng. Với tổng quãng đường hơn 300.000 km được tích lũy trong mùa giải 2025, IAV Run cho thấy sức bền của một chiến dịch thể thao gắn với trách nhiệm xã hội.

Hoài Phương