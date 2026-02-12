Gần 180 km cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk thông xe

Ba đoạn cao tốc Bắc – Nam chạy qua Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk được đưa vào khai thác, giúp rút ngắn thời gian đi lại của người dân dịp Tết.

12h ngày 12/2, cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88 km thông xe sau ba năm thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20.470 tỷ đồng, đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn hai khởi công đầu năm 2023.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn qua phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Hóa

Ngoài ra, đêm nay Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn dài 70 km, vốn đầu tư 12.400 tỷ đồng, qua Gia Lai, cùng 20 km đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh, từ hầm Cù Mông kết nối vào cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Ba đoạn cao tốc trên giai đoạn đầu đều có quy mô 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, chưa bố trí làn dừng khẩn cấp, chỉ có các điểm dừng kỹ thuật dọc tuyến.

12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Đồ họa: Tạ Lư

Đến nay, trong 12 dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021–2025, có 6 dự án thông xe, gồm: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ và Vân Phong – Nha Trang. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, cao tốc Bắc – Nam sẽ nối thông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Trần Hóa