Hầm dài nhất cao tốc Bắc Nam trước ngày thông xe

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng, đi qua Bình Định và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam khởi công đầu năm 2023. Sau hai năm thi công, tuyến đã hoàn thành các hạng mục cơ bản.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai nằm ở đoạn đồi núi giáp ranh Quảng Ngãi và Bình Định cũ. Trên chiều dài khoảng 10 km, nhà thầu phải xây dựng ba hầm xuyên núi.

Cụ thể, hầm Bình Đê (hầm số 3) dài 3,2 km; hầm Huân Phong (hầm số 2) dài 0,7 km và hầm Đức Phổ (hầm số 1) dài 0,6 km.