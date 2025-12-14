Hầm dài nhất cao tốc Bắc Nam trước ngày thông xe

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng, đi qua Bình Định và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam khởi công đầu năm 2023. Sau hai năm thi công, tuyến đã hoàn thành các hạng mục cơ bản.
Theo Tập đoàn Đèo Cả, thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai nằm ở đoạn đồi núi giáp ranh Quảng Ngãi và Bình Định cũ. Trên chiều dài khoảng 10 km, nhà thầu phải xây dựng ba hầm xuyên núi.
Cụ thể, hầm Bình Đê (hầm số 3) dài 3,2 km; hầm Huân Phong (hầm số 2) dài 0,7 km và hầm Đức Phổ (hầm số 1) dài 0,6 km.
Hầm Bình Đê xuyên qua dãy núi cùng tên, một địa danh quen thuộc trên ranh giới giữa Quảng Ngãi và Bình Định cũ.
Công trình này có quy mô lớn nhất trong ba hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đồng thời là hầm có chiều dài đứng đầu tuyến cao tốc Bắc Nam. Trên phạm vi cả nước, hầm Bình Đê xếp thứ ba, sau Hải Vân và Đèo Cả.
Hầm Bình Đê được trang bị 20 quạt phản lực, 1.734 đèn chiếu sáng công suất 40-220 W cùng hệ thống chữa cháy, giám sát nồng độ khí và cấp điện.
Ngày 12/12, các kỹ sư sử dụng xe khoan gắn càng nâng để thi công lớp sơn lót bên trong hầm, sau đó tiếp tục sơn hoàn thiện.
Cách đó khoảng một km, hầm Huân Phong (hầm số 2) đã hoàn thiện, hệ thống quạt phản lực vận hành ổn định, đèn chiếu sáng hoạt động đầy đủ. Thành hầm được sơn vàng nhạt, ở giữa bố trí dải phân cách.
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (bên phải) có điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (bên trái) tại xã Nghĩa Giang. Điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 639, phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai), kết nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.
Giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng với 4 làn xe, mặt cắt rộng 17 m, tốc độ thiết kế 80-90 km/h.
Cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) dài 610 m, là cầu có chiều dài lớn nhất dự án. Toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn bố trí 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh.
Dọc tuyến, các xe cẩu đang thi công taluy, gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe.
Vòng xuyến trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn kết nối với quốc lộ 24, tuyến đường nối huyện Đức Phổ cũ với Ba Tơ.
Theo Bộ Xây dựng, đến 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật 3.188 km cao tốc, hoàn thành 1.700 km đường ven biển và cơ bản xong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để phục vụ chuyến bay kỹ thuật, qua đó mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí vận tải, hoàn thiện logistics, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Hướng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và vị trí hầm Bình Đê. Đồ họa: Hoàng Thanh
Phạm Linh