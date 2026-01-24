Gần 17.000 thí sinh thi đánh giá tư duy, tìm 'cửa' đầu tiên vào đại học

Thí sinh ở nhiều tỉnh, thành đổ về Đại học Bách khoa Hà Nội từ 6h trong tiết trời mưa lạnh để thi đánh giá tư duy (TSA) nhằm lấy điểm xét tuyển vào gần 50 đại học.

Từ 6h, khu vực thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội, đông đúc phụ huynh, thí sinh đến dự thi đánh giá tư duy đợt đầu năm 2026. Cán bộ, sinh viên tình nguyện của trường có mặt từ sớm, hỗ trợ các em xếp hàng, gửi đồ, rà soát an ninh, check-in tự động....

Dậy từ 4h để từ Hải Phòng lên Hà Nội dự thi, Phạm Ngọc Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Tứ Kỳ, hồi hộp.

"Đây là kỳ thi lớn đầu tiên với em, mục tiêu lấy điểm xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội và một số đại học khác", Ngọc Anh nói.

Ba tháng qua, nữ sinh học thêm một khóa online để chuẩn bị cho kỳ thi TSA, song song bài vở trên lớp. Làm thử nhiều đề, Ngọc Anh đánh giá "rất khó" bởi hàm lượng kiến thức khoa học nhiều, khác hẳn đề thi tốt nghiệp THPT, ước chừng được 50-60/100 điểm. Em hy vọng đạt kết quả cao hơn ở buổi thi chính thức hôm nay.

Cùng với Ngọc Anh, gần 17.000 thí sinh khác tham gia thi TSA đợt đầu, tăng 22% so với năm ngoái. Trường tổ chức 28 điểm thi, đặt ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Lào Cai.

Thí sinh thi đánh giá tư duy TSA tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 24/1. Ảnh: Dương Tâm

Phan Đình Nhật Anh, học sinh lớp 12 ở Hà Nội, dồn nhiều tâm sức cho kỳ thi này bởi coi đây là cánh cửa rộng nhất để trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Em chỉ dùng kết quả này và điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển, mà Bách khoa luôn ưu tiên TSA hơn", Nhật Anh nói.

Nam sinh kể xin bố mẹ hơn 3 triệu để học một khóa ôn online, đồng thời luyện đề hàng tuần. Nam sinh đánh giá đề TSA có nhiều yếu tố thời sự, khoa học, yêu cầu thí sinh phải có tư duy logic tốt thay vì chỉ làm theo những công thức thông thường.

Thi thử được khoảng 65 điểm trở lên, Nhật Anh hy vọng hôm nay có thể đạt trên 75 điểm. Nam sinh càng thêm quyết tâm vào trường vì thấy bước check-in tự động chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Tô Đức Bình, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, không học thêm mà chỉ tập trung học kiến thức ở trường, cập nhật tin tức thời sự và thường xuyên luyện đề.

Theo dõi tin tức thời gian qua, Bình ấn tượng với những bàn luận về việc sử dụng chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học nên cũng hy vọng đề thi có chủ đề này.

Phòng thi đánh giá tư duy hiện đại tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm

TS Lê Đình Nam, Phó ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết năm nay có gần 50 đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy TSA để xét tuyển đầu vào. Ngoài Bách khoa còn có các trường kỹ thuật lớn tại miền Bắc và Trung, các trường khối Kinh tế - Luật - Ngân hàng và nhóm trường đa ngành, Y Dược, tư thục.

Trường đã nâng cấp phần mềm, hệ thống tổ chức thi và các phòng máy để đảm bảo tối đa khâu kỹ thuật.

Về đề thi, cấu trúc đề và bài thi được giữ ổn định với ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

"Đề thi được cập nhật và bổ sung hàng năm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Nhiều câu hỏi mang tính thời sự hấp dẫn", ông Nam cho hay.

Thí sinh check-in tự động tại điểm thi đánh giá tư duy, sáng 24/1. Ảnh: Dương Tâm

Ngoài đợt này, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hai đợt thi đánh giá tư duy khác trong năm nay. Lịch đăng ký và dự thi như sau:

Đợt thi Thời gian đăng ký Lịch thi Đợt 2 5-15/2 14-15/3 Đợt 3 5-15/4 16-17/5

Năm ngoái, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức ba đợt thi TSA, thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100. Thủ khoa là Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh, đạt 98,61/100 điểm, là kỷ lục của kỳ thi.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 xét theo điểm thi đánh giá tư duy là từ 46,48 đến 86,97, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Dương Tâm