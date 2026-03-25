Gần 1.200 runner của một CLB dự VM Green Paradise Cần Giờ

Sau 5 ngày mở đăng ký, P2P Community tại TP HCM đã huy động được gần 1.200 thành viên tham gia VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, trở thành nhóm có số lượng áp đảo.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, diễn ra ngày 1/5, có sức hút lớn trong cộng đồng runner phía Nam ngay từ khi công bố. Theo chị Huỳnh Như, quản trị viên nhóm P2P Community - cộng đồng chạy bộ sinh hoạt tại khu vực Đầm Sen (phường Bình Thới), đa số thành viên háo hức vì mong muốn có trải nghiệm mới. Chỉ sau 5 ngày mở đăng ký nội bộ, gần 1.200 người đã ghi danh, phần lớn chọn cự ly 10km và 21km.

Các thành viên của cộng đồng chạy P2P. Ảnh: NVCC

"Chúng tôi đang lên phương án thuê xe để các thành viên di chuyển cùng nhau. Để đi Cần Giờ phải qua phà Bình Khánh, nên thay vì di chuyển bằng phương tiện cá nhân, phương án đi xe chung sẽ tiết kiệm không chỉ thời gian mà còn cả chi phí", chị Như chia sẻ.

Đại diện P2P đánh giá việc có thêm giải đấu tại TP HCM giúp runner có thêm môi trường để thử sức, đồng thời là dịp cùng nhau trải nghiệm đường đua mới. "Cần Giờ nổi bật với cung đường xanh, dự kiến có thêm đoạn ven biển nên các thành viên rất kỳ vọng", chị Như nói.

VietRunners, một nhóm chạy khác tại TP HCM, cũng có hàng chục thành viên hoàn tất đăng ký. Chị Đỗ Thủy, đại diện nhóm, cho biết đa số thành viên xem giải đấu mới của VnExpress Marathon là cơ hội trải nghiệm, khám phá trong kỳ nghỉ lễ, thay vì đặt nặng mục tiêu chinh phục kỷ lục cá nhân (PR).

Runner Đỗ Thủy tham gia giải VM Nha Trang. Ảnh: VnExpress Marathon

Chị Thủy chia sẻ kể từ khi hé lộ những thông tin đầu tiên, giải đã trở thành đề tài được các thành viên thảo luận sôi nổi. Điểm hấp dẫn nhất là cung đường chạy với tỷ lệ xanh hơn 80%, kết hợp giữa cảnh quan rừng ngập mặn và biển mà không nơi nào khác tại TP HCM có được. "Một đường chạy lý tưởng, vừa cảm nhận sự yên bình khi qua rừng, vừa có sự hứng khởi lúc thấy biển. Do đó, rất đông runner muốn trải nghiệm", chị Thủy nói.

Đại diện VietRunners cho biết số lượng đăng ký vẫn tăng nhanh do đang trong giai đoạn vé ưu đãi. Câu lạc bộ đang tính toán các phương án di chuyển, lưu trú và kỳ vọng ban tổ chức sẽ có thêm hỗ trợ hậu cần cho người tham gia.

Một góc đường Rừng Sác với hoa giấy bung nở. Ảnh: Vingroup

HLV Lưu Chí Hùng, người có gần 30 năm kinh nghiệm chạy bộ và từng làm Giám đốc đường chạy cho một số giải trong nước, cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho VM Green Paradise Cần Giờ. Sắp tới, anh sẽ cùng nhiều bạn bè, học viên đến đây thi đấu. Theo anh, nếu làm tốt công tác tổ chức, sự kiện có thể trở thành điểm nhấn marathon tại TP HCM nhờ đặc điểm hiếm có về cung đường.

Giải đang mở đăng ký giai đoạn Super Early Bird đến 31/3. Giá vé là 330.000 đồng cho cự ly 5km, 450.000 đồng cho 10km, 600.000 đồng cho 21km và 790.000 đồng cho cự ly 42km. Sau giai đoạn này, giá bib sẽ tăng dần theo từng mốc.

Hoài Phương