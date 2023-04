Gần 10.000 lính Mỹ bị béo phì do đại dịch

Một nghiên cứu cho thấy gần 10.000 lính lục quân Mỹ bị béo phì từ tháng 2/2019 đến tháng 6/2021, giai đoạn Covid-19 bùng phát mạnh.

"Lục quân và các lực lượng khác cần tập trung vào việc đưa binh sĩ trở lại trạng thái khỏe mạnh", Tracey Perez Koehlmoos, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho hay.

Những quân nhân thừa cân và béo phì có nhiều nguy cow bị thương hơn và ít có khả năng đáp ứng các yêu cầu về thể chất trong nghề nghiệp. Nghiên cứu chỉ ra chi phí y tế liên quan đến béo phì trong quân đội vượt mức 1,5 tỷ USD một năm.

Nhóm binh sĩ Mỹ thực hiện bài kiểm tra thể lực quân đội (APFT) hồi tháng 6/2018 trong đợt huấn luyện hàng năm tại một căn cứ ở Marietta, Georgia. Ảnh: U.S. Army National Guard

Koehlmoos cho biết chưa có dữ liệu cập nhật mới hơn song lưu ý xu hướng này chưa kết thúc, nhấn mạnh những lo ngại lâu nay về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân đội Mỹ.

Koehlmoos và nhóm nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế của tất cả quân nhân tại ngũ trong Kho lưu trữ Dữ liệu Hệ thống Y tế Quân sự. Họ xem xét hai giai đoạn là trước đại dịch, từ tháng 2/2019 đến tháng 1/2020, và trong thời kỳ Covid-19, từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021, bỏ qua những người mang thai và những người không có thông tin đầy đủ.

Trong gần 200.000 người còn lại, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng gần 27% những người khỏe mạnh trước đại dịch đã trở nên thừa cân và gần 16% những người trước đây thừa cân trở nên béo phì. Trước đại dịch, khoảng 18% binh lính bị béo phì nhưng đến năm 2021, tỷ lệ tăng lên 23%.

Nhóm nghiên cứu đưa ra đánh giá dựa vào chỉ số BMI tiêu chuẩn. Một người có chỉ số BMI từ 18,5 đến 25 được coi là khỏe mạnh, trong khi chỉ số BMI từ 25 đến dưới 30 được coi là thừa cân. Chỉ số BMI từ 30 trở lên đồng nghĩa với béo phì. Một số chuyên gia cho rằng BMI là thước đo thiếu sót khi không tính đến khối lượng cơ hoặc tình trạng sức khỏe cơ bản, dù vậy nó vẫn là một công cụ phổ biến.

Các lãnh đạo quân sự đã cảnh báo về tác động của bệnh béo phì đối với quân đội Mỹ trong hơn một thập kỷ, nhưng những tác động kéo dài từ đại dịch cho thấy cần phải hành động khẩn cấp, theo chuẩn tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu Stephen Cheney, đồng tác giả một báo cáo gần đây về tình trạng béo phì trong quân ngũ.

"Các con số vẫn chưa khá hơn. Chúng chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn", ông nói hồi tháng 11 năm ngoái.

Năm 2022, lục quân Mỹ lần đầu tiên không đạt được mục tiêu tuyển dụng, thiếu 15.000 tân binh, tương đương 1/4 so với yêu cầu. Điều này phần lớn là do 3/4 thanh niên từ 17 đến 24 tuổi không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự vì một số lý do, trong đó có thừa cân. Theo báo cáo, thừa cân là nguyên nhân lớn nhất khiến ứng viên bị loại, ảnh hưởng đến hơn 1/10 ứng viên tiềm năng.

Vũ Hoàng (Theo AP)