Gần 1.800 đơn vị thuộc cấp xã chậm chi lương

Bộ Tài chính cho biết, 1.768 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương trong tháng 8, chiếm 3,38% tổng số các đơn vị.

Tại hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Tài chính), cho biết 33 địa phương đã ban hành nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và xã.

Đến 5/9, có 55.293 đơn vị thuộc cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, còn 552 nơi chưa có tài khoản. Theo báo cáo, 54.077 đơn vị cấp xã đã chi lương tháng 8, tương đương 96,7% tổng số đơn vị. Tuy nhiên, số chưa chi lương tháng trước là 1.768, chiếm gần 3,4%.

Theo đại diện Bộ Tài chính, nguyên nhân do các đơn vị chưa gửi hồ sơ tới Kho bạc Nhà nước đề nghị mở tài khoản và chi lương tháng 8.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề cập tới khó khăn về thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán tại cấp xã. Cụ thể, nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, nhất là tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng. Điều này dẫn đến nhiều nơi không thể mở tài khoản tại kho bạc để chi ngân sách.

Ngoài ra, một số cán bộ, công chức chưa nắm bắt hướng dẫn hay chưa chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị thẩm quyền để xử lý...

Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: MOF

Liên quan tình hình bố trí trụ sở làm việc, Bộ Tài chính cho biết các địa phương đã duyệt phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc cho các xã, phường, đặc khu để đảm bảo hoạt động thông suốt khi thay đổi tổ chức bộ máy chính quyền, địa giới hành chính. Nguyên tắc chung là tận dụng tối đa trụ sở hiện có, ưu tiên bố trí tập trung hoặc hoán đổi trụ sở với các đơn vị trên địa bàn. Nhiều trụ sở cơ quan huyện cũ đã được sử dụng lại để bố trí cho xã mới.

Các địa phương cũng bố trí cân đối nguồn lực cải tạo, sửa chữa nơi làm việc, trước mắt tập trung cho các khu vực thường xuyên tiếp, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 1/7, cả nước giảm còn 34 tỉnh thành. Đơn vị hành chính cấp xã từ hơn 10.000 còn hơn 3.300, giảm khoảng 67%. Chính quyền địa phương từ ba cấp (tỉnh, huyện, xã) còn hai cấp (tỉnh, xã).

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói ngành tài chính cần tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn các địa phương. Kho bạc Nhà nước phải đôn đốc địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách sớm mở tài khoản để chi trả tiền lương, chế độ chính sách, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Vụ Ngân sách nhà nước rà soát, đánh giá lại kinh phí thực tế, cần thiết cho các hoạt động của mô hình mới để đề xuất cấp bổ sung ngân sách kịp thời. Họ cũng cần hướng dẫn địa phương về mua sắm, thu chi tài chính, ngân sách. Vụ Pháp chế rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thuận lợi để các địa phương thực hiện.

