Đồng loạt công bố sáp nhập đơn vị hành chính và lãnh đạo địa phương mới

Sáng 30/6, các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính và các quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng về nhân sự lãnh đạo địa phương mới.

TP HCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP HCM (cũ) và tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích 6.777 km2, dân số 14 triệu. Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM có 107 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy có 27 ủy viên, thường trực Thành ủy có 6 thành viên gồm Bí thư và 5 phó Bí thư.

Ông Nguyễn Văn Nên, 68 tuổi, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Ông Nên quê Tây Ninh, từng kinh qua nhiều chức vụ: Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Phó ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy TP HCM, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP HCM. Ông Được 57 tuổi, quê Long An; trình độ thạc sĩ Địa chất học, cử nhân Địa chất. Ông từng làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Bí thư huyện ủy Tân Thạnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An; Bí thư Tỉnh ủy Long An. Ông làm Chủ tịch UBND TP HCM (cũ) từ tháng 2/2025.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tại lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về tổ chức, cán bộ thành phố mới, sáng 30/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Đà Nẵng sáp nhập với Quảng Nam, hình thành thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước với tổng diện tích hơn 11.859 km2, dân số hơn 3 triệu. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Ông Quảng 56 tuổi, quê Hải Phòng, trình độ tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành kiểm sát như Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện KSND tối cao tại TP HCM; Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM; Phó viện trưởng VKSND tối cao; Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020. Ông làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 10/2020.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới), được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Triết 49 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân chuyên ngành Công nghệ hóa học, ngành Silicat. Trước khi làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới, ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sáng 30/6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

TP Hải Phòng (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Hải Dương, diện tích hơn 3.194 km2, dân số trên 4,66 triệu, chiếm khoảng 4,7% dân số cả nước. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng mới.

Ông Lê Tiến Châu 56 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; từng làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Phó bí thư, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 1/2023.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới) được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Ông Châu 53 tuổi, quê Hà Nội, trình độ tiến sĩ Luật, từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương từ tháng 9/2024.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: Lê Tân

TP Cần Thơ (mới) trực thuộc Trung ương, được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, diện tích 6.360 km2, dân số 4,2 triệu. Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Ông Bình 58 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, thạc sĩ Kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; từng đảm nhiệm các chức vụ ở Kiên Giang như Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch tỉnh... Tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tháng 1/2025, ông Bình được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trần Văn Lâu, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới), được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ông Lâu 55 tuổi, quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; cử nhân chính trị học. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng từ tháng 11/2020.

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Cửu Long

Live chương trình Sắp xếp lại giang sơn

Sắp xếp tỉnh thành để 'đổi mới tư duy lãnh đạo'

Phát biểu tại điểm cầu TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm nói "quyết định sắp xếp lại giang sơn là bước đi lịch sử", có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ tinh gọn hiệu lực hiệu quả. Điều này hướng tới một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo gần dân sát dân vì nhân dân phục vụ.

Theo Tổng Bí thư, đây là cơ hội quý báu để đổi mới tư duy lãnh đạo và phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân. Toàn thể người dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng tạo nên một khối thống nhất bền chặt, sức mạnh vô địch của nhân dân.

Người đứng đầu Đảng kêu gọi các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động hãy chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch của dân, do dân và vì dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho lãnh đạo TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại điểm cầu TP Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường nói từ hôm nay cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Từ ngày mai, chính quyền địa phương chuyển từ ba cấp sang hai cấp, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy cải cách quản trị, mở ra không gian phát triển mới để Thủ đô phát triển tốt hơn nữa. Cấp xã mới có quy mô rất lớn, yêu cầu bộ máy mới phải tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn.

Đáp ứng yêu cầu đó, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền của 126 xã, phường vận hành thông suốt, đồng bộ hiệu quả. "Không để trễ việc, không để ách tắc, ảnh hưởng hoạt động bình thường của xã hội, đặc biệt là công việc liên quan người dân, doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ công thiết yếu", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị cán bộ đảng viên, công viên chức chuyển từ tư duy hành chính sang phục vụ, làm cho nhân dân tin, nhân dân thuận và nhân dân ủng hộ.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dự hội nghị tại cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Ảnh: Võ Hải

Tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện này mang dấu ấn và tầm vóc chiến lược, mở ra một chương mới cho sự phát triển của địa phương, vùng đồng bằng sông Hồng.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm tập trung nguồn lực đất đai, dân số, mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, xã hội. Hải Phòng trong những năm qua luôn có đóng góp to lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ quan trọng của đất nước. Hải Dương có bề dày lịch sử văn hóa, nơi sinh dưỡng nhiều bậc tiên hiền, danh nhân kiệt xuất, ngày nay đang vươn mình để trở thành một trung tâm công nghiệp, nông nghiệp.

Việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng nhằm tối ưu hóa nguồn lực, cộng hưởng các tiềm năng, lợi thế, tạo thành cực tăng trưởng chủ chốt, dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển của vùng, của đất nước. TP Hải Phòng hướng tới là đô thị lớn, hiện đại, thông minh, đa chức năng, nâng tầm phát triển công nghiệp, logistics, cảng biển, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ.

Ông đề nghị TP Hải Phòng bắt tay vào công việc ngay, không chần chừ, không chờ đợi để tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới, đưa Hải Phòng sau hợp nhất thành một trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố các quyết định ở Hải Phòng. Ảnh: Đoàn Bắc

Phát biểu tại buổi lễ ở TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là ngày hội lớn của toàn dân, mở ra giai đoạn lịch sử mới của phát triển đất nước. Sự kiện này là tiền đề lịch sử, mở rộng không gian phát triển TP Cần Thơ mới, phấn đấu trở thành địa phương đáng sống của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy vai trò trung tâm, thúc đẩy khu vực phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP Cần Thơ nhanh chóng ổn định sắp xếp tổ chức, cán bộ, đảm bảo chuyển tiếp thông suốt, hết lòng hết sức lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện nhanh bố trí trụ sở để phục vụ các công tác cơ quan đơn vị; xử lý tài sản công không để thất thoát lãng phí.

Đồng thời thành phố cần tập trung phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quốc gia, giữ vai trò phát triển của vùng, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an sinh xã hội...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ ở TP Cần Thơ. Ảnh: Hoàng Phong

Sáp nhập tỉnh thành giúp 'cộng hưởng nguồn lực và dư địa'

Tại lễ công bố tại tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thành Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này không chỉ đơn thuần là chia tách địa giới mà còn là sự kế thừa và phát triển, đưa từng vùng quê chuyển mình đổi mới.

Ông tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thời gian tới mô hình chính quyền hai cấp sẽ từng bước đi vào ổn định, đưa tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển, xứng đáng với vùng đất địa linh nhân kiệt. "Quá trình triển khai mô hình dự báo có thể gặp một số tồn tại liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách, mong cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, tháo gỡ vướng mắc để các địa phương hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của đất nước", ông Đồng nói.

Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5, cho rằng cách đây 28 năm, việc tách Quảng Nam - Đà Nẵng là nhằm phát triển và nay hợp nhất cũng với tinh thần đó. Đà Nẵng mới như một Việt Nam thu nhỏ, có núi, có biển, cảng biển, sân bay quốc tế. Thành phố có đầy đủ yếu tố tự nhiên để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ quốc phòng, vừa xây dựng nền văn hóa đặc sắc. Nếu khai thác tốt, nơi đây sẽ là động lực tăng trưởng không chỉ của miền Trung mà còn là điểm kết nối quốc tế quan trọng.

Tuy nhiên, thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn cũng lưu ý quá trình phát triển kinh tế cần đi đôi với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, những thách thức về an ninh ngày càng gia tăng, việc giữ vững ổn định là yêu cầu tiên quyết.

Thay mặt lãnh đạo 94 xã, phường, đặc khu, bà Nguyễn Thi Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư phường Tam Kỳ, nhìn nhận việc vận hành chính quyền hai cấp chắc chắn sẽ gặp không ít thách thức, kể cả những vấn đề chưa có tiền lệ. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nâng tầm tư duy, tăng trách nhiệm, cải thiện chất lượng công việc và phục vụ nhân dân bằng tinh thần mới.

Bà Nguyễn Thi Thu Lan. Ảnh: Nguyễn Đông

Bà Lan cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ từ lãnh đạo Trung ương và thành phố trong cả chuyên môn, phương pháp lẫn nguồn lực.

Anh hùng lao động Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Duy Tân, cho rằng sau sáp nhập, Đà Nẵng vẫn giữ được lợi thế nổi bật trong số 34 tỉnh thành, chỉ sau TP HCM và Hà Nội. Đà Nẵng có vị trí đặc biệt với ba cảng biển, hai sân bay và nhiều di sản văn hóa. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển đồng bộ cả về kinh tế, văn hóa và con người. Đà Nẵng cũng là địa phương có nhiều trường đại học, sẽ đào tạo nhân lực chất lượng và thúc đẩy khoa học kỹ thuật cho thành phố.

Nhóm phóng viên