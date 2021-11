Gã đồ tể gây ám ảnh từ đời thực lên phim

Ed Gein, nguyên mẫu của phim kinh dị nổi tiếng 'Psycho', gây kinh hoàng cho người dân vùng Plainfield và ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng Mỹ.

Ed Gein tên đầy đủ là Edward Theodore Gein (1906 - 1984), còn được biết đến với tên gọi "Đồ tể vùng Plainfield" hoặc "Ngạ quỷ vùng Plainfield". Ed Gein gây chấn động khi nhận tội giết hai phụ nữ và trộm xác từ nghĩa trang địa phương để chế tạo đồ đạc vào năm 1957.

Kẻ sát nhân Ed Gein sau khi bị bắt. Ảnh: Horror Fuel

Sáng 16/11/1957, chủ cửa hàng cơ khí Bernice Worden ở Plainfield, Wisconsin biến mất. Một người dân báo cáo chiếc xe tải của Bernice đã được lái ra từ phía sau tòa nhà vào khoảng 9h30. Con trai của Bernice, Phó cảnh sát trưởng Frank Worden, bước vào cửa hàng vào khoảng 17h và thấy quầy thu ngân đang mở, có vết máu trên sàn.

Frank Worden nói với các nhà điều tra rằng vào buổi tối trước khi mẹ anh mất tích, Ed đến cửa hàng và hẹn quay lại vào sáng hôm sau để lấy một bình chất chống đông. Phiếu bán hàng cho một bình chất chống đông là biên lai cuối cùng được Bernice viết vào buổi sáng bà biến mất. Vào tối cùng ngày, Ed bị bắt tại một cửa hàng tạp hóa ở West Plainfield và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Waushara được lệnh khám xét nơi ở của Ed.

Khi đột kích vào trang trại hẻo lánh của Ed để tìm kiếm Bernice, cảnh sát không bao giờ có thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng mà họ sắp khám phá.

Cảnh sát tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của Bernice trong nhà kho. Người phụ nữ bị cho mặc như một con hươu và bị bắn bằng một khẩu súng trường. Họ còn phát hiện một kho lưu trữ rùng rợn với những đồ vật được chế tạo từ thi thể.

Căn phòng chứa những đồ đạc làm từ da, xương thi thể của Ed Gein. Ảnh: Allthatsinteresting

Khi bị bắt, Ed thừa nhận đã sát hại Bernice Worden và Mary Hogan, chủ quán bar biến mất ba năm trước. Một phần thi thể Mary được tìm thấy ở nhà Ed nhưng hắn không nhớ rõ chi tiết về vụ việc. Ed còn bị coi là nghi phạm trong một vài vụ án chưa được phá ở Winconsin, bao gồm vụ mất tích của cô trông trẻ Evelyn Hartley ở La Crosse vào 1953.

Ed khai rằng, từ 1947 đến 1952, hắn đã đến ba nghĩa trang địa phương khoảng 40 lần vào ban đêm để đào trộm xác phụ nữ trung niên mới được chôn cất. Ed thừa nhận đã trộm xác từ chín ngôi mộ và dẫn các nhà điều tra đến địa điểm gây án để chứng thực lời khai.

Tội ác của Ed bắt đầu sau cái chết của mẹ hắn. Ed và anh trai Henry lớn lên với một người cha nghiện rượu và một người mẹ độc đoán thường xuyên đánh đập, trừng phạt và không cho họ rời trang trại trừ khi đi học. Augusta Gein nói với hai con rằng thế giới này xấu xa và tất cả phụ nữ đều là gái mại dâm.

Sau cái chết của cha vào năm 1940, hai người đàn ông tiếp quản trang trại. Henry ngày càng lo lắng về sự gần gũi giữa Ed với mẹ và đôi khi chế nhạo Ed về mối quan hệ gắn kết quá mức này.

Năm 1944, Ed báo cáo anh trai mất tích sau một vụ hỏa hoạn ở trang trại. Henry sau đó được tìm thấy đã chết, dường như vì hít phải khói. Nhưng một cuộc điều tra sau đó cho thấy Henry đã chết trước đám cháy và có vết bầm tím trên đầu. Ed bị nghi ngờ đã giết anh trai nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra do thiếu bằng chứng.

Một năm sau cái chết của Henry, Augusta qua đời vì đột quỵ. Đau khổ tột cùng, hắn đóng mọi căn phòng từng được mẹ sử dụng và chuyển vào một phòng ngủ đơn cạnh nhà bếp. Nơi này sau đó trở thành bảo tàng trưng bày những đồ vật rùng rợn của Ed. Hắn nói muốn tạo ra một bộ đồ nữ từ da người trông giống mẹ mình.

Ngày 21/11/1957, Ed Gein bị buộc tội giết người cấp độ một nhưng không bị xét xử vì được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và thiếu năng lực nhận thức. Trong phiên tòa năm 1968, Ed được phán vô tội vì lý do tâm thần. Hắn bị giam giữ suốt đời trong một viện tâm thần và qua đời do suy hô hấp năm 77 tuổi. Hắn được chôn cất bên cạnh người thân tại Nghĩa trang Plainfield, trong một ngôi mộ không có bia.

Bia mộ của Ed Gein được cất giữ dưới tầng hầm sở cảnh sát Plainfield để tránh bị lấy cắp. Ảnh: Findagrave

Vụ án Ed Gein ám ảnh thị trấn yên tĩnh Plainfield, với dân số khoảng 900 người. Có một số báo cáo rằng họ nghe thấy những giọng nói quái gở, những tiếng la hét của phụ nữ, nhìn thấy những bóng đen và thậm chí bị tấn công bởi một linh hồn vô hình.

Sáu thập kỷ sau những sự kiện kinh hoàng, một số người dân địa phương tin rằng linh hồn của kẻ giết người vẫn còn ám ảnh Plainfield.

Trong phim tài liệu Real Psycho, nhà ngoại cảm địa phương Michelle Butler nói rằng cô đã bị tấn công bởi một thứ vô hình trong nhà tù hạt Waushara, nơi Gein từng bị giam giữ. "Tôi có thể nghe thấy anh ấy nói 'Edward'. Tôi cảm thấy sau gáy có cảm giác nóng ran từ phải sang trái, giống như đang bị cào xước vậy".

Tom, một người dân địa phương, đã mua con dao và một công cụ khác được cho là từng được Ed Gein sử dụng trong cuộc đấu giá. Tom sau đó tuyên bố rằng chúng mang lại bi kịch cho cả nhà anh.

Tom nói, ngay sau khi cất chúng trong gara, anh ta bắt đầu nhìn thấy một "bóng đen cao, gầy" di chuyển quanh khu vườn. "Những con chim bắt đầu ốm và chết, hai con mỗi ngày, rồi những con vật khác cũng chết, mẹ tôi qua đời, bố tôi mất vào Father's Day và vợ tôi ra đi vào Giáng sinh năm tiếp theo", Tom kể. Anh ta khẳng định những đồ vật này là ngọn nguồn bi kịch, dẫu không đưa ra lời giải thích tại sao mình giữ chúng.

Câu chuyện của Ed Gein có ảnh hưởng lâu dài đến văn hóa đại chúng Mỹ, thể hiện qua các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc và văn học. Câu chuyện lần đầu được chú ý rộng rãi qua tiểu thuyết Psycho (1959) của Robert Bloch. Bên cạnh phim chuyển thể Psycho của đạo diễn Alfred Hitchcock năm 1960, Ed Gein còn được nhắc đến trong Deranged (1974), In the Light of the Moon (2000), Ed Gein: The Butcher of Plainfield (2007), Ed Gein, the Musical (2010).

Tội ác bệnh hoạn của Ed đã trở thành nguyên liệu cho các nhà làm phim sáng tạo nhiều nhân vật phim kinh dị bao gồm Norman Bates trong Psycho, Leatherface trong The Texas Chainsaw Massacre, Buffalo Bill trong The Silence of the Lambs, Dr. Oliver Thredson trong series truyền hình American Horror Story: Asylum.

Tuệ Anh (Theo Sun, ATI)