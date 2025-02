'Gã cứng đầu' chuẩn bị chạy dọc New Zealand

Russ Cook, người từng chạy xuyên châu Phi trong gần một năm, lên kế hoạch chạy dọc New Zealand trong 2 tháng.

Cook, 27 tuổi, đến từ vùng Tây Sussex (Anh), được đặt biệt danh "Gã cứng đầu" sau khi trở thành người đầu tiên chinh phục quãng đường 16.000 km, qua 16 nước châu Phi, trong vòng 352 ngày hồi tháng 4/2024.

Russ Cook tham gia London Marathon 2024. Ảnh: Reuters

So với thử thách này, quãng đường gần 3.000 km tại New Zealand ngắn hơn. Tuy nhiên, cung đường mòn Te Araroa, nơi Cook sẽ chạy từ phía nam New Zealand ra bắc, không phải dễ dàng. Nó có tổng độ cao 91.440 m - tương đương với 10 đỉnh Everest - và Cook sẽ cố gắng hoàn thành quãng đường này trong khoảng 60 ngày, tức là trung bình hơn 53 km mỗi ngày.

"Sau một thử thách lớn, cơ thể tôi cần một khoảng thời gian để trở lại bình thường", Cook nói với BBC. "Bây giờ, tôi cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo. Tôi luôn muốn đến New Zealand. Đó là thủ phủ phiêu lưu của thế giới. Đây sẽ là một thử thách khắc nghiệt với đôi chân của tôi".

Cook từng bị ngộ độc thực phẩm, bị ngăn cản khi qua biên giới, gặp cướp có vũ trang và thậm chí bị bắt cóc tại Cộng hòa Dân chủ Congo trên hành trình chạy xuyên châu Phi. Anh hy vọng có thể tránh những sự cố tương tự tại New Zealand.

Một góc của Te Araroa, New Zealand.

Chưa ai chạy xuyên châu Phi như Cook, nhưng trước đó có một số người từng chạy bộ qua đường mòn Te Araroa. Kỷ lục hiện tại là 49 ngày 14 giờ, do George Henderson thiết lập năm 2019.

Cook không đặt mục tiêu phá kỷ lục này. Bởi anh có kế hoạch chinh phục một số trò mạo hiểm khác ở các địa điểm trên đường đi, bao gồm nhảy bungee từ cầu cảng Auckland, nhảy dù trên Công viên Quốc gia Abel Tasman hay đu dây qua hẻm núi ở Queenstown. Vào tháng 6 năm ngoái, Cook từng chạy bộ từ Anh sang Đức để cổ vũ cho tuyển Anh tại Euro 2024.

Cook sẽ khởi hành vào tháng 3, bắt đầu tại Stirling Point ở Bluff, điểm cực nam của Đảo Nam, trước khi kết thúc tại Cape Reinga ở Northland, điểm cực bắc của Đảo Bắc New Zealand.

Vĩnh San (theo Runner's World)