G7 công bố cam kết an ninh dài hạn với Ukraine

Các nước G7 công bố khuôn khổ an ninh dài hạn cho Ukraine, khẳng định sẽ hỗ trợ Kiev đến tận cùng trong cuộc xung đột với Moskva.

"Hôm nay, chúng tôi đang khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine để chính thức hóa sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi, khi Kiev đang bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tái thiết nền kinh tế, bảo vệ công dân và theo đuổi hội nhập vào cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương", G7 ngày 12/7 ra tuyên bố chung.

G7 gồm các nước Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada. Kế hoạch của G7 cung cấp khuôn khổ để từng quốc gia thiết lập thỏa thuận song phương với Kiev, nêu chi tiết các loại vũ khí họ sẽ cung cấp, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Các nước G7 khẳng định sẽ cung cấp thiết bị quân sự hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, huấn luyện cho các lực lượng Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời tiếp tục đối phó Nga bằng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.

"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine đến tận cùng", tuyên bố có đoạn.

Trong trường hợp chiến sự hiện nay kết thúc và hòa bình được lập lại, G7 tuyên bố sẽ nhanh chóng hỗ trợ quân sự cho Kiev để ngăn Nga "bắt đầu một cuộc chiến khác".

G7 cho biết họ cũng sẽ tìm cách củng cố sự ổn định kinh tế của Ukraine, thông qua các nỗ lực tái thiết và phục hồi, đặc biệt là thúc đẩy an ninh năng lượng.

"Sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ kéo dài trong tương lai. Đó là tuyên bố mạnh mẽ về cam kết của chúng tôi với Ukraine", Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/7 phát biểu cùng lãnh đạo các nước G7 và người đồng cấp Ukraine Zelensky.

Đổi lại, Ukraine cam kết tiếp tục thực hiện các cải cách, bao gồm các lĩnh vực như thực thi pháp luật, chống tham nhũng và quản trị doanh nghiệp.

Từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Vilnius, Litva, ngày 12/7. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine gọi đảm bảo an ninh từ G7 là "thành công có ý nghĩa". "Ukraine hiện nhận được những đảm bảo trong quá trình gia nhập NATO. Phái đoàn Ukraine đang mang về chiến thắng quan trọng", ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ thất vọng khi NATO không đưa ra lời mời Ukraine gia nhập trong hội nghị thượng đỉnh 11-12/7. NATO cũng không đưa ra thời gian biểu cụ thể cho lộ trình gia nhập của Ukraine.

"Sự đảm bảo tốt nhất cho Ukraine là gia nhập NATO", Zelensky nói. Ông nhấn mạnh cam kết của G7 không nên được coi là giải pháp thay thế cho khát vọng vào NATO của Ukraine mà đây là đảm bảo an ninh trong lúc Ukraine đang phấn đấu gia nhập.

Trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine, ông Biden nói rằng Mỹ đang làm mọi thứ có thể để đáp ứng như cầu của Kiev. "Khả năng hồi phục và sự quyết tâm của Ukraine là hình mẫu cho cả thế giới. Tôi mong tới ngày tổ chức cuộc họp với Ukraine trong vai trò là thành viên NATO", Tổng thống Mỹ nói.

Phản ứng trước động thái của G7, Nga gọi các đảm bảo an ninh mà phương Tây dành cho Ukraine là sai lầm nghiêm trọng và nguy hiểm. "Bằng cách cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, họ làm suy yếu an ninh của Nga và sẽ khiến châu Âu trở nên nguy hiểm hơn trong nhiều năm tới", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận.

Từ khi Nga mở chiến sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022, các nước phương Tây đã tích cực viện trợ lượng lớn đạn dược, vũ khí cho Kiev. Moskva nhiều lần chỉ trích hành động này của phương Tây chỉ đẩy xung đột lên cao và không tìm được hướng giải quyết.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)