'Frozen 3' cùng loạt bom tấn Disney sắp ra mắt

Loạt phim được kỳ vọng như "Mufasa", "Frozen 3", "The Incredibles 3", "Toy Story 5" công bố hình ảnh và trailer trong sự kiện D23 của hãng Disney.

Hôm 9/8 (giờ địa phương), đại diện hãng phim tung loạt video, hình ảnh mới của các dự án cuối năm 2024 và các năm tới tại triển lãm D23 dành cho người hâm mộ. Trang IGN tổng hợp các dự án nổi bật được công bố trong sự kiện.

Mufasa: The Lion King

Trailer 'Mufasa: The Lion King' Trailer phim, dự kiến ra mắt ngày 20/12. Video: Walt Disney Studios

Tác phẩm tung trailer trong sự kiện, là phần tiền truyện của The Lion King (2019), trong danh sách 10 phim ăn khách nhất mọi thời. Chuyện phim bắt đầu khi khỉ Rafiki kể cho Kiara (con gái Simba) về quá trình ông nội Mufasa của cô vượt nhiều thách thức để trở thành vua sư tử. Những kỷ niệm của Mufasa dần được hé mở, trong đó có mối quan hệ giữa vua sư tử và Taka (còn gọi là Scar), từ lần đầu gặp gỡ và trở thành anh em, đến khi Taka phản bội và thay đổi tâm tính.

Dự án do Barry Jenkins đạo diễn, Jeff Nathanson biên kịch. Dàn diễn viên lồng tiếng gồm John Kani, ca sĩ Beyoncé và con gái Blue Ivy Carter, Kelvin Harrison Jr., Billy Eichner, Seth Rogen.

The Lion King (Vua sư tử) là một trong những thương hiệu kinh điển và thành công nhất của hãng phim Disney. Tác phẩm truyền tải bài học về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu thủy chung và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với trẻ em, bộ phim còn khơi gợi lòng trắc ẩn về thiên nhiên, thế giới động vật. Phần hoạt hình năm 1994 mang về hai tượng vàng Oscar cùng doanh thu gần 970 triệu USD, còn bản điện ảnh năm 2019 mang về hơn 1,6 tỷ USD.

Moana 2

Trailer 'Moana 2' Trailer phim, sẽ ra mắt ngày 29/11. Video: Walt Disney Studios

Sau teaser ra mắt hôm 29/5, nhà sản xuất tiếp tục tung trailer phần hai tại triển lãm D23. Lấy bối cảnh ba năm sau những sự kiện xảy ra ở phần đầu, Moana nghe lời tổ tiên kêu gọi, dấn thân đến vùng biển xa xôi để kết nối các cộng đồng. Trên đường đi, cô gái trẻ vượt nhiều cơn bão, chạm trán băng nhóm hải tặc dừa Kakamora, thậm chí là Thần Bão, một kẻ độc ác và đố kỵ, sẽ trừng trị bất cứ ai dám chống lại bà. Trong video, Moana tái ngộ linh hồn người bà của mình. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Moana và cô em Simea cũng được lồng ghép trong phim.

Moana 2 là dự án đầu tiên David G. Derrick Jr. đạo diễn. Anh tham gia viết kịch bản cùng Ron Clements và John Musker. Dwayne Johnson và Auli'i Cravalho lần lượt trở lại với vai Maui và Moana, Alan Tudyk tiếp tục lồng tiếng cho chú gà trống Heihei.

Phần đầu Moana gây ấn tượng vì mang tính thời sự, khiến khán giả trăn trở về thực trạng thay đổi khí hậu, môi trường sống. Theo Box Office Mojo, dự án thu về hơn 640 triệu USD phòng vé toàn cầu. Phim cũng được giới chuyên môn đánh giá tích cực, nhận đề cử Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất ở lễ trao giải Oscar và Quả Cầu Vàng năm 2017.

Monster Jam

Hình ảnh hậu trường phim "Monster Jam". Ảnh: IGN

Sau màn giới thiệu phim Moana 2, Dwayne Johnson nán lại sân khấu để hé lộ dự án Monster Jam, dựa trên series đua xe tải quái vật lớn nhất thế giới được tổ chức tại Mỹ và Canada. Hiện êkíp chưa tiết lộ chi tiết nội dung phim, nhưng màn xuất hiện của nhiều chiếc xe địa hình hứa hẹn mang đến những màn vượt địa hình mạo hiểm. Trong sự kiện, Johnson nói: "Tôi thích đua xe thể thao và xe tải quái vật. Tôi sẽ tạo ra thứ gì đó vui nhộn và không kém phần hành động. Monster Jam sẽ là chuyến phiêu lưu thú vị".

Avatar 3

Poster công bố tên phần ba "Avatar". Ảnh: X Avatar

Đạo diễn James Cameron cho biết phần ba Avatar có tên Fire and Ash, dự kiến ra rạp vào ngày 19/12/2025. Dù không giới thiệu cảnh quay nào, Cameron hé lộ một số bản phác thảo ý tưởng về dự án, gồm chi tiết nhân vật Neytiri (Saldaña đóng) nhảy múa trên ngọn lửa và cưỡi sinh vật Ikran.

"Mọi người sẽ thấy thế giới Pandora nhiều hơn. Đó là cuộc phiêu lưu điên rồ và bữa tiệc thị giác, có nhiều cung bậc cảm xúc. Đoàn phim sẽ khám phá về vùng đất này với các nhân vật khán giả yêu thích", đạo diễn nói.

Fire and Ash được quay song song với phần hai Avatar: The Way of Water. Phim mới nối tiếp những sự kiện trong phần hai, khi Jake (Sam Worthington) và Neytiri chạm trán tộc người Ash. Theo Box Office Mojo, phần đầu ra mắt năm 2009 là phim ăn khách nhất mọi thời (2,9 tỷ USD), còn phần hai The Way of Water đứng thứ ba trong danh sách này (2,32 tỷ USD).

Frozen 3

Hình ảnh của dự án "Frozen 3". Ảnh: IGN

Giám đốc sáng tạo của Walt Disney Animation Studios - Jennifer Lee - cho biết tác phẩm sẽ phát hành vào năm 2027, hiện phim trong giai đoạn sản xuất. Tại sự kiện, khán giả được xem qua hình ảnh ban đầu của dự án, do Britney Lee sáng tạo. Bản thiết kế cho thấy nhân vật Elsa cưỡi một chú ngựa trắng và Anna cưỡi chú hươu nâu.

Lấy cảm hứng từ truyện cổ The Snow Queen, Frozen kể về Elsa - công chúa phát hiện khả năng điều khiển băng giá của mình. Tác phẩm táo bạo đi "chệch hướng" mô-típ tình yêu quen thuộc trong phim Disney để tập trung vào sự chấp nhận khác biệt, tự do cá nhân và tình thân. Phim thu 1,3 tỷ USD toàn cầu, trở thành hiện tượng văn hóa trong thời gian dài.

Phần hai đạt 1,45 tỷ USD, lấy bối cảnh khoảng ba năm sau những sự kiện của phần đầu, khi Elsa (Idina Menzel) tìm nguồn gốc sức mạnh ma thuật của bản thân. Sát cánh cùng cô là em gái Anna (Kristen Bell), người tuyết Olaf (Josh Gad), chàng tiều phu Kristoff (Jonathan Groff) và chú tuần lộc Sven.

Phiên bản live-action Bạch Tuyết

Teaser 'Snow White' Teaser phim, dự kiến công chiếu ngày 21/3/2025. Video: Walt Disney Studios

Êkíp ra mắt teaser giới thiệu tạo hình nhân vật Bạch Tuyết (Rachel Zegler đóng) và phù thủy Evil Queen (Gal Gadot). Zegler xuất hiện với áo tay phồng xanh dương, phần cổ trắng dựng cao cùng chân váy vàng. Nhân vật có mái tóc ngắn và chân đi đôi hài đỏ. Một cảnh phim cho thấy Bạch Tuyết nhảy múa bên bảy chú lùn trong ngôi nhà gỗ giữa khu rừng, trên nền ca khúc Whistle While You Work.

Còn nhân vật Evil Queen xuất hiện với chiếc đầm đen cùng chiếc vương miện, đọc câu thần chú: "Magic mirror on the wall, who's the fairest one of all?" (Gương kia ngự ở trên tường/ Thế gian ai đẹp được dường như ta?). Nhiều phân đoạn kỹ xảo CGI được lồng ghép, cho thấy mức độ đầu tư bối cảnh của phim.

Toy Story 5

Video giới thiệu 'Toy Story 5' Đoạn giới thiệu dự án. Video: IGN

Đạo diễn Andrew Stanton cho biết phim xoay quanh số phận của các món đồ chơi khi các thiết bị điện tử phổ biến với trẻ em. "Lần này là sự kết hợp giữa đồ chơi và công nghệ. Nó sẽ rất thú vị và chúng tôi mong chờ đón chào các bạn vào mùa hè năm 2026", Stanton nói.

Toy Story là một trong những thương hiệu phim thành công nhất của Pixar (thuộc Disney). Theo Numbers, các phần phim trước mang về hơn ba tỷ USD và nhiều giải thưởng điện ảnh. Nội dung xoay quanh một nhóm đồ chơi có cảm xúc và hành động giống con người nhưng giả vờ là vật vô tri mỗi khi có người ở xung quanh, với hai nhân vật chính là cao bồi Woody và cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear.

The Incredibles 3

Poster giới thiệu phim. Ảnh: Pixar

Theo giám đốc Pixar Pete Docter, phần phim về gia đình siêu nhân đang được phát triển tại Pixar Animation Studios, với biên kịch kiêm đạo diễn Brad Bird - chỉ đạo hai phần The Incredibles - trở lại cho phần thứ ba. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm thông tin nào về dự án.

Phim kể về một gia đình siêu nhân phải tìm cách hòa nhập với cuộc sống người thường khi các siêu anh hùng bị tẩy chay. Phần đầu tiên thu hơn 630 triệu USD phòng vé toàn cầu, phần tiếp theo đạt hơn 1,24 tỷ USD. Nội dung phần hai xoay quanh cuộc chiến của một gia đình có siêu năng lực với ác nhân Screenslaver. Ngoài ra, hai cha mẹ siêu nhân phải đối mặt những rắc rối đời thường khi nuôi dạy con cái.

Elio

Teaser 'Elio' Teaser phim, dự kiến phát hành vào ngày 13/6/2025. Video: Pixar

Phim hoạt hình mới của Pixar về cậu bé 11 tuổi tên Elio Solis (Yonas Kibreab) vô tình trở thành đại sứ của Trái Đất sau khi được người ngoài hành tinh đưa lên Communiverse, một tổ chức liên hành tinh với những đại diện từ khắp các thiên hà. Elio phải làm quen với người ngoài hành tinh, đồng thời khám phá những vùng đất mới. Tác phẩm dự kiến công chiếu vào ngày 13/6/2025, với ngôi sao Avatar - Zoe Saldaña lồng tiếng nhân vật dì của Elio.

Quế Chi (theo IGN)