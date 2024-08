Đạo diễn tiết lộ về 'Avatar 3'

Đạo diễn Mỹ James Cameron cho biết phần ba "Avatar" có tên "Fire and Ash", dự kiến ​​ra rạp vào ngày 19/12/2025.

Theo Variety, đạo diễn James Cameron công bố tên phim mới trong triển lãm D23: The Ultimate Disney Fan Event - sự kiện dành cho người hâm mộ của Disney - hôm 9/8 (giờ địa phương). Các ngôi sao của phim Zoe Saldaña và Sam Worthington cũng có mặt trên sân khấu.

Poster công bố tên phần ba "Avatar". Ảnh: X Avatar

Dù không giới thiệu cảnh quay nào, Cameron hé lộ một số bản phác thảo ý tưởng về dự án, gồm chi tiết nhân vật Neytiri (Saldaña đóng) nhảy múa trên ngọn lửa và cưỡi sinh vật Ikran. "Mọi người sẽ thấy thế giới Pandora nhiều hơn. Đó là cuộc phiêu lưu điên rồ và bữa tiệc thị giác, có nhiều cung bậc cảm xúc. Đoàn phim sẽ khám phá về vùng đất này với các nhân vật khán giả yêu thích", đạo diễn nói.

Phần ba Fire and Ash được quay song song với phần Avatar: The Way of Water. Phim mới nối tiếp những sự kiện trong phần hai, khi Jake (Sam Worthington) và Neytiri chạm trán tộc người Ash.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety năm 2023, nhà làm phim người Canada cho biết: "Phần ba sẽ khai phá những nền văn hóa mới. Lửa sẽ được đại diện bởi tộc người Ash (tro). Tôi muốn giới thiệu người Na'vi ở góc nhìn mới. Đến nay, tôi mới thể hiện những mặt tốt của họ. Trong những phim đầu, có những hành động tiêu cực của con người và tích cực của Na'vi. Ở phần ba, chúng tôi sẽ làm ngược lại".

Cảnh trong phần hai phim "Avatar: The Way of Water". Ảnh: 20th Century Studios

Ngoài Worthington và Saldaña, dàn diễn viên trong Avatar 3 có Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco và Dileep Rao. Trong đó, sao phim Game of Thrones Oona Chaplin vào vai Varang, thủ lĩnh tộc người Ash. Ở bài phỏng vấn với People cuối năm ngoái, Cameron cho biết Kate Winslet tiếp tục đảm nhận vai Ronal. vợ của thủ lĩnh tộc Metkayina - trong phần ba.

The Way of Water và Fire and Ash đều do Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver viết kịch bản. Ban đầu, êkíp dự định làm một dự án, nhưng Cameron cho rằng có nhiều chi tiết hay nên chia câu chuyện thành hai phần.

Trailer Avatar 2 Trailer "Avatar 2", giới thiệu vùng đất của thủy tộc Metkayina. Video: 20th Century Studios

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế của Avatar.

Bối cảnh phim diễn ra tại hành tinh Pandora, nơi có khu rừng nhiệt đới kỳ ảo, những loài sinh vật mạnh mẽ, hung dữ và chủng tộc người da xanh Na'vi. Tại đây có mỏ khoáng chất Unobtainium - được coi như chiếc chìa khóa cho cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trái Đất vào thế kỷ 22. Con người đổ bộ xuống Pandora và bỏ ra hàng trăm tỷ USD để tìm cách xâm chiếm và khai thác nguồn khoáng chất này. Nhưng việc này phá tan sự yên bình của người Na'vi và có nguy cơ làm nổ ra cuộc chiến tranh tàn khốc.

Jake Sully - cựu quân nhân bị thương và phải gắn mình với chiếc xe lăn, do sở hữu bộ gene giống với người em sinh đôi đã chết nên thay em trai thực hiện sứ mệnh Avatar cho phép con người điều khiển một hiện thân lai tạo giữa ADN của người Trái Đất và người Na'vi, từ đó thâm nhập vào cư dân bản địa và tìm cách thôn tính Pandora. Trong hiện thân mới, Jake được Neytiri - công chúa của thị tộc Omaticaya cứu sống và từ đó, anh bước vào cuộc phiêu lưu mới.

Trailer Avatar Trailer "Avatar" (2009). Video: 20th Century Fox

Phần hai nối tiếp câu chuyện của phần đầu, khi Jake và Neytiri nhận nuôi một con trai loài người và bắt đầu xây dựng gia đình với các con tại Pandora. Tuy nhiên, kẻ thù quay trở lại khiến những người Na'vi một lần nữa phải chiến đấu để bảo vệ quê hương. Theo Box Office Mojo, tác phẩm đạt hơn 2,3 tỷ USD, đứng top ba các phim ăn khách nhất mọi thời, sau Avatar (2009) và Avengers: Endgame (2019).

Quế Chi (theo Variety)