Fritz tin Djokovic còn lâu mới giải nghệ

Arab SaudiTay vợt số bốn thế giới Taylor Fritz tin đàn anh 38 tuổi Novak Djokovic sẽ tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng cho những danh hiệu vào mùa tới.

"Chẳng có nhiều dấu hiệu quá nghiêm trọng nào cho thấy anh ấy đang yếu đi", Fritz nói trên trang Tennis365 hôm 16/10. "Djokovic vẫn có mùa giải tuyệt vời khi vào bán kết cả bốn Grand Slam. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ sớm giải nghệ với thứ tennis đẳng cấp mà anh ấy vẫn có thể tạo ra".

Djokovic (trái) và Fritz ở bán kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hồi tháng trước. Ảnh: Reuters

Tháng trước, Fritz thua Djokovic ở tứ kết Mỹ Mở rộng, nối dài chuỗi toàn thua đối thủ đến từ Serbia lên con số 11. Sau đó, Fritz vào đến chung kết Nhật Bản Mở rộng rồi thua Carlos Alcaraz. Tại Thượng Hải Masters, tay vợt Mỹ bị loại ở vòng ba, còn Djokovic đi tới bán kết.

Tuần này, cả Fritz và Djokovic cùng tham dự Six Kings Slam. Trong khi Djokovic thua Jannik Sinner 4-6, 2-6 bán kết, Fritz cũng thua với tỷ số tương tự trước Carlos Alcaraz ở vòng bốn tay vợt mạnh nhất. Djokovic và Fritz sẽ đối đầu ở trận tranh vị trí thứ ba vào ngày mai 18/10.

"Đây là giải đấu rất hay khi quy tụ những người giỏi nhất thế giới đấu với nhau", Fritz đáp trả trước ý kiến sự kiện tại Arab Saudi không mang lại nhiều giá trị. "Giải đấu còn được trực tiếp trên nền tảng Netflix, do đó sẽ thu hút thêm nhiều người hâm mộ khác nữa".

Djokovic, sau khi thua Sinner hôm 16/10, cũng khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục chiến đấu với các đối thủ trẻ vào năm sau. "Tôi ước ai đó đổi cho tôi một cơ thể trẻ hơn", Nole nói. "Chỉ một năm thôi, để tôi có thể tiếp tục chiến thắng những người như thế này. Tôi biết rằng ngày càng khó khăn hơn để giành chiến thắng trước Sinner và Alcaraz. Nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục thách thức họ, cho đến khi làm được thì thôi".

Năm nay là lần thứ hai Six Kings Slam được tổ chức, với tổng cộng sáu trận, gồm một trận tranh vị trí thứ ba, diễn ra tại Riyadh, Ả-rập Xê-út từ ngày 15-18/10. Do quy định của ATP không cho phép tay vợt thi đấu ba ngày liên tiếp ở một giải giao hữu, sự kiện sẽ nghỉ ngày 17/10.

Mỗi tay vợt dự giải được nhận 1,5 triệu USD. Với nhà vô địch, số tiền thưởng bỏ túi lên đến 6 triệu USD với ngôi vương tương đương khoản tiền 4,5 triệu USD.

Vy Anh