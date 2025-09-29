Alcaraz đấu Fritz ở chung kết Nhật Bản Mở rộng

Nhật BảnTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz thắng ngược Casper Ruud 3-6, 6-3, 6-4, để vào chung kết Nhật Bản Mở rộng gặp hạt giống số hai Taylor Fritz.

Sau khi lật cổ chân ở trận vòng đầu với Sebastian Baez, Alcaraz cho thấy anh không gặp vấn đề lớn tại Tokyo, khi thắng dễ Zizou Bergs và Brandon Nakashima. Nhưng trước thử thách mang tên Casper Ruud, hạt giống số một gặp khó khăn trong set đầu. Alcaraz di chuyển có phần không thoải mái, mắc tới 15 lỗi tự đánh hỏng và để thua 3-6.

Trước khi để mất game giao bản lề, Alcaraz có tới bốn break-point ở các game giao trước đó của Ruud nhưng không tận dụng được. Anh hét lớn đầy thất vọng, khi để mất set đấu vào tay đối thủ Na Uy. "Tôi đã có rất nhiều cơ hội ở set một, nhưng đều bỏ lỡ. Điều đó khiến tôi tức giận với bản thân", Alcaraz giải thích về những tiếng hét trong set đầu.

Khởi đầu set hai chệch choạc khi để đối thủ có break-point ngay game thứ nhất, nhưng Alcaraz sớm trở lại, thắng game đỡ bóng. Anh giữ chắc những game giao khi đạt tỷ lệ bóng một và bóng hai đều trên 83%, qua đó tiến thẳng đến chiến thắng 6-3 trong set đấu này.

Alcaraz mừng chiến thắng trước Ruud, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo, Nhật Bản hôm 29/9. Ảnh: Reuters

Kịch bản set ba tương đồng với set hai, khi Ruud mất game giao bóng ngay sau khi bỏ lỡ cơ hội thắng game đỡ bóng. Để Alcaraz vượt lên, hạt giống số bốn không thể bắt kịp và chấp nhận thất bại 4-6 ở set quyết định.

Ở chung kết, Alcaraz gặp lại Taylor Fritz, người vừa hạ anh tại Laver Cup ở San Francisco tuần trước. Đó là trận thua đầu tiên của Alcaraz trước tay vợt Mỹ sau bốn lần đối đầu. Trong trận bán kết trước đó, Fritz đã vượt qua đồng hương Jenson Brooksby 6-4, 6-3, phần lớn nhờ phong độ giao bóng tốt với 13 cú ace.

Ở Bắc Kinh, Jannik Sinner vào bán kết sau khi đánh bại Fabian Marozsan 6-1, 7-5. Ở set hai, tay vợt số hai thế giới bị mất game giao bản lề, nhưng thắng liền ba game cuối set để lật ngược thế cờ. Sinner sẽ gặp Alex De Minaur ở bán kết.

Cũng góp mặt ở vòng bốn tay vợt mạnh nhất tại Trung Quốc Mở rộng còn có Learner Tien. Sao trẻ Mỹ gốc Việt lần lượt hạ các đối thủ được đánh giá cao hơn là Francesco Cerundolo, Flavio Cobolli và Lorenzo Musetti để vào bán kết đấu Daniil Medvedev hoặc Alexander Zverev.

Vy Anh