Sinner thắng dễ Djokovic ở bán kết Six Kings Slam

Arab SaudiĐKVĐ Jannik Sinner hạ đàn anh Novak Djokovic 6-4, 6-2 ở bán kết giải giao hữu "đắt giá" cho sáu tay vợt lớn, hôm 17/10.

Trước giải, Sinner thắng 6 trận chính thức gần nhất trước Djokovic, bao gồm các trận áp đảo ở bán kết Roland Garros và Wimbledon mùa này. Tại Six Kings Slam, tay vợt Italy lại "hủy diệt" đàn anh chỉ sau hơn một giờ thi đấu.

Sinner giao bóng gần như hoàn hảo, tung ra 27 điểm winner và chỉ mắc 5 lỗi tự đánh hỏng. Tay vợt 24 tuổi chỉ để thua 8 điểm khi giao bóng trong cả trận. Khi được hỏi liệu đây có phải là trận giao bóng tốt nhất của anh không, Sinner trả lời: "Tôi nghĩ vậy. Tôi ước lúc nào cũng như thế này. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện. Có những ngày mọi thứ hoạt động tốt một cách đặc biệt, và hôm nay là một ngày như vậy. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều trong tháng qua, giao bóng hàng giờ liền. Nếu kết quả là thế này, tôi rất hài lòng".

Sinner (trái) bắt tay Djokovic sau trận, tại nhà thi đấu ANB, Riyadh, Arab Saudi hôm 16/10. Ảnh: Reuters

Sau trận, Djokovic tiếp tục chấp nhận rằng Carlos Alcaraz và Sinner - hai người giành 8 Grand Slam gần nhất - hiện ở một đẳng cấp mà anh không còn bắt kịp ở tuổi 38. Nhưng Nole khẳng định vẫn sẽ tiếp tục cố gắng tìm cách đánh bại họ.

"Không bao giờ dễ chịu khi ai đó đá đít bạn như thế này trên sân", Djokovic nói sau trận. "Nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời khi còn có thể chơi ở đẳng cấp cao, còn nằm trong top 10, top 5. Cảm giác đó rất tốt. Tôi đang cố gắng hết sức. Tôi biết ơn tất cả những gì Chúa đã ban cho trong cuộc đời mình".

Được xem là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử với 24 Grand Slam và một loạt kỷ lục, Djokovic cho biết anh chưa muốn dừng lại. "Hành trình này thật phi thường, sự nghiệp thật tuyệt vời, có rất nhiều điều để ăn mừng", anh nói. "Nhưng tôi cũng ước gì có ai đó đổi cho tôi một cơ thể trẻ hơn. Chỉ một năm thôi, để tôi có thể tiếp tục chiến thắng những người như thế này. Tôi biết rằng ngày càng khó khăn hơn để giành chiến thắng trước Sinner và Alcaraz. Nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục thách thức họ, cho đến khi làm được thì thôi. Hãy chờ xem".

Djokovic sẽ trở lại thi đấu vào thứ Bảy trong trận tranh vị trí thứ ba với Taylor Fritz, còn Sinner vào chung kết gặp kình địch Alcaraz. Sau khi thua chóng vánh, Djokovic nói thêm với khán giả: "Tôi xin lỗi vì mọi người không được xem một trận đấu dài hơn hôm nay. Đó là lỗi của cậu ấy, không phải của tôi. Cảm giác giống như một đoàn tàu không thể dừng lại. Cậu ấy đánh bóng từ mọi góc sân. Tôi chỉ cố trụ lại, nhưng cậu ấy quá giỏi".

Mỗi tay vợt dự Six Kings Slam được nhận 1,5 triệu USD. Nhà vô địch bỏ túi 6 triệu USD, với ngôi vương tương đương khoản tiền 4,5 triệu USD. Con số 4,5 triệu cao hơn hẳn so với nhà vô địch đơn tại Australia Mở rộng, Roland Garros và Wimbledon, chỉ ít hơn 500.000 USD so với tiền thưởng cho tay vợt đăng quang nội dung đơn của Mỹ Mở rộng.

Vy Anh