Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để tìm hiểu "The Godfather" - dịp kiệt tác điện ảnh thế giới này kỷ niệm 50 năm phát hành.

The Godfather của đạo diễn Francis Ford Coppola lần đầu ra rạp ngày 13/3/1972 tại buổi công chiếu ở New York, Mỹ. Sau 50 năm, tác phẩm được giới phê bình quốc tế xếp hạng kinh điển, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ đạo diễn. Viện Phim Mỹ (AFI) xếp The Godfather đứng hạng hai trong danh sách "100 tác phẩm điện ảnh hay nhất", chỉ sau Citizen Kane.

Trích đoạn "The Godfather".

Câu 1: The Godfather đoạt bao nhiêu giải Oscar?

a. Ba giải

b. Bảy giải

c. 11 giải

Đạt Phan (tổng hợp)