FPT Polytechnic lập kỷ lục Việt Nam tại Giải chạy đêm Hà Nội

Cao đẳng FPT Polytechnic được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là trường có số lượng người hoàn thành cự ly 42km trong cùng một giải nhiều nhất, với 186 giảng viên và sinh viên.

Sáng 30/11, tập thể FPT Polytechnic hoà chung hơn 10.000 VĐV, chinh phục các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Thành tích 186 người hoàn thành cự ly 42km giúp trường được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận kỷ lục "Trường cao đẳng có cán bộ giảng viên, sinh viên tham gia cự ly full marathon 42km trong cùng một giải nhiều nhất tại Việt Nam". Lễ công bố được tổ chức cùng ngày tại Mường Thanh Grand Hà Nội Centre Hotel.

Bằng chứng nhận được VietKings trao cho Ban Giám hiệu FPT Polytechnic trong lễ vinh danh diễn ra sáng cùng ngày tại Mường Thanh Grand Hà Nội Centre Hotel.

Đại diện VietKings trao chứng nhận cho Cao đẳng FPT Polytechnic. Ảnh: VnExpress Marathon

Đại diện nhà trường cho biết việc gần 200 thành viên cùng hoàn thành cự ly marathon không chỉ có ý nghĩa xác lập kỷ lục mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sức trẻ của FPT Polytechnic. Đây là kết quả của nhiều năm theo đuổi mô hình đào tạo chú trọng rèn luyện thể thao, khuyến khích sinh viên duy trì vận động hằng ngày.

"Đây là động lực để cộng đồng FPoly tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu thể thao, bền bỉ vượt lên chính mình và chinh phục những cột mốc lớn hơn", đại diện FPT Polytechnic chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Trang, Trưởng bộ môn phát triển bản thân, chạy bộ được đưa vào chương trình giáo dục của trường từ năm 2020. Sinh viên được khuyến khích hoàn thành 2km mỗi ngày để hình thành thói quen vận động và theo dõi tiến bộ qua dữ liệu quãng đường, thời gian.

Nhóm runner FPT Polytechnic chinh phục 42km. Ảnh: VnExpress Marathon

Cuối tuần, giảng viên và sinh viên chạy cùng nhau tại công viên Mễ Trì từ 5h sáng. Mỗi hai tháng, trường tổ chức giải nội bộ với các cự ly từ 5km đến 21km. Hiện, 100% giảng viên bộ môn duy trì chạy mỗi ngày.

Từ đầu năm 2025, trường thành lập câu lạc bộ FPoly Run 42km, hoạt động theo nhóm nhỏ 10 đến 15 sinh viên, có giảng viên đồng hành. Để đăng ký cự ly marathon tại giải chính thức, sinh viên phải hoàn thành 21km ở giải nội bộ và duy trì luyện tập nhiều tháng trước ngày thi đấu.

Giải chạy đêm Hà Nội mùa thứ 5 diễn ra từ 0h ngày 30/11, với sự tham gia của hơn 10.000 VĐV ở bốn cự ly 5, 10, 21 và 42km. Runner lần lượt chinh phục các tuyến phố đẹp nhất Hà Nội như Quang Trung, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Quán Sứ...

Lan Anh