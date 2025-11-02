FPT Polytechnic xem chạy bộ như phương pháp giáo dục sinh viên

Hà NộiTrường Cao đẳng FPT Polytechnic đưa chạy bộ vào môn Phát triển bản thân, coi đây là cách rèn kỷ luật và ý chí vượt giới hạn cho sinh viên.

Từ năm 2020, khi xây dựng học liệu cho môn Phát triển bản thân, FPT Polytechnic đã đưa chạy bộ vào như một hoạt động ngoại khóa bắt buộc. Theo chị Nguyễn Thị Trang, Trưởng bộ môn Phát triển bản thân, mục tiêu không phải thành tích mà là rèn luyện kỷ luật và sự bền bỉ.

Giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic chụp ảnh tại khuôn viên trường trong một buổi chạy dài cuối tuần. Ảnh: Trang Nguyễn

"Chúng tôi xem chạy bộ như một bài thực hành kỷ luật và nghị lực cho mỗi sinh viên. Trên đường chạy, người mà mỗi sinh viên phải vượt qua là chính mình", chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, khác với nhiều môn thể thao khác, hiệu suất chạy bộ có thể đo lường một cách minh bạch. Mỗi bài tập đều có thể được ghi nhận bằng dữ liệu quãng đường, thời gian trên ứng dụng chạy, giúp sinh viên nhìn rõ tiến bộ của mình.

Mỗi ngày, các sinh viên được khuyến khích hoàn thành 2km như một "bài tập kỷ luật". Cuối tuần, thầy cô và sinh viên tập trung tại công viên Mễ Trì lúc 5h sáng để chạy cùng nhau. Sau mỗi hai tháng, trường tổ chức các giải nội bộ cự ly 5km, 10km, 15km, 21km, coi đó là thử thách "vượt ngưỡng".

Vai trò nêu gương của giảng viên là chất xúc tác quan trọng. "Chúng tôi gọi phương pháp này là thân giáo - dùng chính hành động của mình để làm gương cho người khác. Nếu chúng tôi không làm được thì khó có thể thuyết phục sinh viên", chị Trang chia sẻ.

Giảng viên FPT Polytechnic xem chạy bộ như một phương pháp giáo dục sinh viên. Ảnh: Trang Nguyễn

Hiện 100% giảng viên bộ môn duy trì chạy hằng ngày. Từ đầu năm 2025, tập thể thầy và trò lập câu lạc bộ FPoly Run 42km, vận hành theo nhóm nhỏ 10-15 sinh viên, mỗi nhóm có giảng viên đồng hành. Sinh viên cần hoàn thành cự ly 21km tại giải nội bộ và duy trì luyện tập thường xuyên trước khi bước vào thử thách 42km.

Đầu năm nay, 25 thầy cô của bộ môn đã hoàn thành 42km quanh hồ Gươm, truyền cảm hứng cho hàng trăm sinh viên. "Nếu những người ở tuổi 40-50 có thể chinh phục marathon, thì sinh viên 18-20 tuổi càng có lý do để tin bản thân các em cũng làm được", chị Trang nói.

Khẩu hiệu "vượt ngưỡng" dần trở thành lời hẹn chung của FPoly Run. Sinh viên có thể chọn thời gian, địa điểm linh hoạt - sáng ở công viên Mễ Trì, chiều tại công viên Hòa Bình, tối quanh ký túc xá. Họ có thể chạy một mình, hoặc cùng đồng đội. Chạy bộ cho phép điều đó. Thành tích được chia sẻ trên Strava, đôi khi kèm lời động viên từ bạn bè và giảng viên.

Nhóm sinh viên FPT Polytechnic tham gia giải VnExpress Marathon Hải Phòng 2024. Ảnh: Trang Nguyễn

Nguyễn Cao Kỳ, sinh viên năm nhất, cho biết: "Từ khi vào trường, chạy bộ đã trở thành thói quen mỗi tối của tôi. Bài chạy 2km mỗi tối giống như một chiếc neo giúp em giữ kỷ luật. Còn 42km là mục tiêu để vượt ngưỡng".

Ngày 30/11, 206 giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic sẽ tham dự cự ly 42km tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma - mùa giải thứ năm của Giải chạy đêm Hà Nội. Khoảng một phần ba trong số họ từng hoàn thành cự ly full marathon, phần còn lại sẽ lần đầu bước vào thử thách này. Cho đến nay, chưa có thống kê số lượng sinh viên và giảng viên của một trường đại học, cao đẳng hoàn thành full marathon nhiều đến như vậy.

Tăng Trường, sinh viên năm hai ngành Digital Marketing, nói: "Tôi đang giữ chuỗi 119 ngày, mỗi tuần hai buổi chạy dài 30km. Tham dự giải bên cạnh hơn 200 thầy cô, bạn bè, tôi không lo lắng gì. Vì chúng tôi luôn chạy cùng nhau".

Hải Long