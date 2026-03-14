Ford Việt Nam: Động cơ an toàn khi đạp hết ga không tải

Hãng Mỹ cho biết, việc đạp hết ga khi xe không tải không gây hại đáng kể cho động cơ đối với những xe được bảo dưỡng tốt.

Đại diện Ford Việt Nam cho biết, việc đạp hết ga để đạt vòng tua tối đa theo thiết kế của nhà sản xuất ở điều kiện không tải trong thời gian ngắn (vài giây) về cơ bản không gây hại đáng kể cho động cơ đối với những xe được bảo dưỡng tốt và còn đảm bảo tình trạng kỹ thuật theo đúng thiết kế ban đầu.

Theo liên doanh Mỹ, nhà sản xuất khi đưa xe ra thị trường đều công bố thông số vòng tua cực đại và mô-men xoắn cực đại của động cơ. Đây là những chỉ tiêu đã được thử nghiệm và nằm trong ngưỡng an toàn mà động cơ có thể chịu đựng.

Các xe máy dầu của Ford đang bán tại Việt Nam như Everest, Ranger, Ranger Raptor đều trang bị hệ thống giới hạn vòng tua máy. Đây là một tính năng an toàn được thiết kế để bảo vệ động cơ, tránh việc hoạt động quá giới hạn vòng tua cho phép, ngay cả khi người lái đạp hết chân ga.

Hệ thống giới hạn vòng tua hoạt động bằng cách can thiệp vào bộ điều khiển động cơ (ECU) để giảm lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt hoặc điều chỉnh thời điểm đánh lửa/phun. Từ đó ngăn không cho vòng tua máy vượt quá ngưỡng an toàn đã được nhà sản xuất thiết lập. Tùy thuộc vào từng mẫu xe và đặc điểm kỹ thuật, giới hạn vòng tua máy có thể khác nhau.

"Hệ thống giới hạn vòng tua máy đã được tích hợp sẵn để bảo vệ động cơ, người dùng không cần phải lo lắng về việc vô tình vượt quá giới hạn này trong quá trình vận hành bình thường hoặc khi kiểm định", đại diện hãng Mỹ nói thêm.

Đăng kiểm ôtô tại một trung tâm ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Về những rủi ro có thể xảy đến đối với động cơ máy dầu khi đạp hết ga khi không tải, đại diện Ford Việt Nam và các chuyên gia kỹ thuật đều nhấn mạnh khía cạnh bảo dưỡng đầy đủ và chuẩn bị cẩn trọng các bước trước khi kiểm định.

Cụ thể, nếu dầu nhớt không đạt chuẩn, hệ thống bôi trơn kém hiệu quả, động cơ chưa đạt nhiệt độ làm việc tối ưu, việc đột ngột tăng vòng tua máy lên mức cao có thể làm tăng nguy cơ mài mòn nhanh chóng, đặc biệt là piston, tay biên và hệ thống trục. Nếu động cơ vừa khởi động nguội và ngay lập tức đạp ga hết hành trình có thể khiến động cơ bị mài mòn nhanh do dầu bôi trơn chưa kịp phủ các chi tiết cơ khí và chưa đạt nhiệt độ tối ưu.

Vì thế, cần lưu ý làm nóng động cơ, trang bị dầu bôi trơn, làm mát đầy đủ trước khi tiến hành kiểm định. Đồng thời kiểm tra kỹ hệ thống giới hạn vòng tua hoạt động đúng thiết kế. Vì nếu để vòng tua máy vượt ngưỡng giới hạn thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất khi xe không tải, động cơ có thể bị hỏng hóc nghiêm trọng.

Quy trình kiểm định khí thải khắt khe hơn đối với ôtô bắt đầu từ 1/3. Trong đó hạng mục gây lo lắng, tranh cãi trái chiều nhiều nhất đối với chủ sở hữu xe máy dầu là đo khí thải theo phương pháp "gia tốc tự do". Kỹ thuật viên tại các trung tâm kiểm định đạp hết ga trong điều kiện không tải để xe chạm đến ngưỡng vòng tua tối đa theo thiết kế nhà sản xuất.

Theo quy trình thực hiện của Cục Đăng kiểm, ôtô máy dầu và máy xăng có các bước kiểm định khí thải khác nhau. Với máy xăng, kiểm tra khí thải ở dải vòng tua cao được thực hiện ở khoảng 2.000 - 3.000 vòng/phút trong 30 giây. Với máy dầu, ngưỡng vòng tua không đồng nhất mà tùy loại xe.

Ông Nguyễn Tô An, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, khi đạp ga xe máy dầu và vòng tua máy chạm vùng cảnh báo nguy hiểm (màu đỏ, redline) do nhà sản xuất hiển thị trên bảng đồng hồ, ôtô được xử lý theo ba cách:

Thứ nhất, nếu xác định vòng tua máy trên (chạm vạch đỏ) không vượt quá vòng quay tối đa theo thiết kế, vẫn tiến hành đo.

Thứ hai, nếu chưa có căn cứ xác định giới hạn vòng tua máy là bao nhiêu, đăng kiểm viên phải giải thích rõ để chủ xe đưa xe đi kiểm tra mức giới hạn vòng tua hoặc sửa chữa hệ thống giới hạn vòng tua (bộ điều tốc) theo đúng thiết kế trước khi quay lại kiểm định.

Thứ ba, nếu chủ xe vẫn đề nghị kiểm định, khi đó mới yêu cầu ký cam kết. Nếu có căn cứ cho thấy vòng quay thực tế vượt quá giới hạn thiết kế (ngưỡng an toàn), cơ sở đăng kiểm phải từ chối đo khí thải, kể cả khi chủ xe đồng ý ký giấy cam kết.

"Giấy cam kết chỉ dùng cho đúng trường hợp thứ ba. Nếu cơ sở nào yêu cầu ký ngoài phạm vi này hoặc không giải thích rõ lý do là thực hiện sai hướng dẫn của Cục", ông Tô An cho biết. "Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, Cục đang phối hợp với các hãng xe để thu thập dữ liệu về thông số giới hạn vòng tua. Khi đầy đủ dữ liệu thì không cần yêu cầu chủ xe ký cam kết".

Thành Nhạn