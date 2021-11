Ford Ranger - ngôi vương không lung lay phân khúc bán tải

Doanh số của Ranger luôn xếp thứ nhất kể từ đầu năm 2021, xây chắc ngôi vương và bỏ quá xa phần còn lại của thị trường.

Tháng 10, Ranger bán được 2.583 chiếc, tăng 63,2% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là Hilux, mẫu xe nhà Toyota bán 607 chiếc, tăng 58,9% so với tháng 10 năm 2020. Mitsubishi Triton về thứ ba với 400 chiếc bán ra trong tháng 10, tăng 163,2% so với tháng 10/2020.

Hai mẫu Mazda BT-50 và Isuzu D-Max đứng ở cuối bảng xếp hạng doanh số, lần lượt là 120 và 38 chiếc. So với cùng kỳ tháng 10/2020, BT-50 tăng 7,1% và D-Max tăng tới 660%.

Kết quả luỹ kế năm 2021 sau 10 tháng cũng không có gì bất ngờ về thứ bậc. Ranger bán 12.359 xe, tuy giảm 7% so với cùng kỳ 2020 nhưng vẫn vững ngôi vương, bỏ xa phần còn lại.

Toyota Hilux đứng thứ hai, luỹ kế bán 3.406 xe. Triton thứ ba, với 2.297 chiếc, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2020. Cuối cùng, BT-50 đạt 1.033 chiếc và D-Max là 129 xe.

Ở Việt Nam, Ranger luôn nằm ở top đầu phân khúc, doanh số hàng tháng bán bằng cả phân khúc cộng lại, trừ hai tháng 5 và 6. Từ tháng 7, Ranger chuyển từ nhập khẩu sang vừa lắp ráp vừa nhập khẩu, riêng bản Raptor giữ nguyên nhập khẩu từ Thái Lan.

Điểm mạnh của Ranger là đạt được sự tổng hòa của nhiều nhu cầu của khách Việt, từ thiết kế hiện đại, vừa khoẻ vừa thành thị, cho tới động cơ mạnh bi-turbo, nhiều trang bị tiện nghi và an toàn. Tuy vướng lùm xùm động cơ chảy dầu, Ranger vẫn không bị mất vị trí top 1 vào tay đối thủ.

Trong 2021, để cạnh tranh, Isuzu là mẫu bán tải thay đổi nhiều nhất, từ giới thiệu thế hệ mới vào tháng 4, tháng 6 D-Max bổ sung thêm bản cabin đơn và tháng 8 giới thiệu thêm bản giá rẻ.

Mazda BT-50 cũng làm mới, từ thay đổi động cơ cho đến tinh chỉnh thiết kế và nhập khẩu Thái Lan. Xe bán ra 4 phiên bản. Trong khi đó, hai mẫu Toyota Hilux và Mitsubishi Triton vẫn giữ nguyên các phiên bản từ năm 2020.

Phân khúc này còn một đại diện nữa là Nissan Navara nhưng nhà phân phối VAD không công bố số liệu bán hàng.

Lương Dũng