Toyota Hilux 2020 ra mắt, giá cao nhất 921 triệu đồng

Mẫu bán tải phiên bản mới nhập khẩu Thái Lan, nâng cấp thiết kế, bổ sung công nghệ an toàn và tiện nghi, giá từ 628 triệu.

Ngày 14/8, Toyota Việt Nam giới thiệu mẫu bán tải Hilux phiên bản 2020 ra thị trường với bốn phiên bản. Ở phiên bản mới, hãng xe Nhật Bản thiết kế lại, bổ sung tiện ích và công nghệ an toàn hơn.

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức tăng 2.8 4x4 AT Adventure 913-921 878 35-43 2.4 4x4 MT 799-807 772 27-35 2.4 4x2 AT 674-682 662 12-20 2.4 4x2 MT 628-636 622 6-14

Đơn vị: triệu đồng

Toyota tiếp tục đặt giá khác nhau cho các màu sơn trắng ngọc trai. Xe có màu này đắt hơn 8 triệu so với những màu khác cùng phiên bản. Ở phiên bản mới, Hilux đắt nhất ở mức 913-921 triệu và rẻ nhất 628-636 triệu. Mức tăng cao nhất thuộc về bản 2.8 4x4 AT Adventure, thay thế bản 2.8G 4x4 AT, tăng 35-43 triệu. So với đối thủ đứng đầu phân khúc Ford Range, Hilux ít lựa chọn phiên bản hơn, giá gần tương tự nhau. Ranger có 8 lựa chọn (chưa kể Raptor), với giá 616-918 triệu đồng.

Hilux 2020 thay đổi thiết kế ở phần đầu xe với phong cách hầm hố hơn, gần với người anh em Tacoma, lưới tản nhiệt hình thang, cản trước hầm hố. Cụm đèn sương mù trước và đèn hậu tinh chỉnh vuông vức, kiểu dáng trẻ trung. Riêng bản 2.8 Adventure sử dụng đèn pha bi-LED, kết hợp cùng bộ vành hợp kim 18 inch.

Hilux phiên bản mới chào thị trường Việt Nam, bán ra từ 14/8. Ảnh: Toyota

Giá của Hilux 2020 tăng đi cùng việc bổ sung nhiều tính năng an toàn và công nghệ tiện ích. Đặc biệt là hệ thống an toàn Toyota Safety Sensing trên bản 2.8 Adventure như hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC).

Xe còn trang bị thêm sáu cảm biến quanh xe (hai góc trước, hai góc sau, hai cảm biến sau), hỗ trợ đỗ xe và di chuyển trong không gian hẹp. Xe lắp bảy túi khí, phanh ABS/EBD/BA, hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hỗ trợ đổ đèo (DAC).

Nội thất tiện nghi với bản cao cấp nhất như màn hình giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 9 loa JBL tiêu chuẩn và hệ thống định vị Navigation.

Bản Adventure với động cơ diesel 2.8 I4 công suất 201 mã lực (tăng 27 mã lực), mô-men xoắn cực đại 500 Nm (tăng 50 Nm). Trên tất cả các phiên bản, Hilux 2020 trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ, giúp nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và ổn định ở tốc độ cao.

Phân khúc xe bán tải tính từ đầu năm 2020 đến nay, Toyota Hilux xếp thứ ba phân khúc, bên cạnh những đối thủ như Ford Ranger, Mitsubishi Trition, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, riêng Nissan Navara không cung cấp doanh số cho VAMA. Hilux nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan. Tại xứ chùa vàng, mẫu bán tải nhà Toyota thường đứng top 2. Tại Việt Nam, yếu tố bền bỉ không phải là ưu thế để chinh phục và cả nhu cầu về công nghệ cũng như tiện nghi.

Lương Dũng