Ford Ranger giảm giá cao nhất gần 60 triệu đồng

Ranger tiếp tục tạo áp lực lên các đối thủ khi giảm giá bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50-100% tùy phiên bản trong tháng 8.

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford khuyến mãi toàn bộ lệ phí trước bạ cho hai phiên bản Sport và Wiltrak. Với giá bán lần lượt 864 triệu đồng và 979 triệu đồng, mức giảm tương đương gần 52 triệu đồng và 60 triệu đồng. Lệ phí trước bạ với xe bán tải hiện ở mức 6%.

Ford Ranger hai bản XLS 4x2, 4x4 và biến thể đắt nhất, Raptor có mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm tương ứng khoảng 20-39 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản Wildtrak của Ford Ranger lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: FVN

Với vị thế bán chạy nhất phân khúc, Ford Ranger giảm giá cũng tạo áp lực lên các đối thủ. Trong tháng 8, Mitsubishi Triton được các đại lý hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản. Mức giảm tương ứng khoảng 20-35 triệu đồng.

Mẫu Nissan Navara các bản thấp cũng được đại lý kích cầu bằng khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ. Chi phí lăn bánh của xe giảm khoảng 20-21 triệu đồng.

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam gần như là cuộc chơi riêng của Ford Ranger. Nhiều năm qua, thị phần mẫu xe Ford chiếm hơn một nửa phân khúc. Sau nửa đầu 2025, Ranger bán ra 7.785 xe, chiếm khoảng gần 69% thị phần.

Ranger thống trị nhờ những ưu điểm như thiết kế hợp mắt, đa dạng phiên bản, khả năng vận hành cùng giá trị thương hiệu. Trong khi tất cả đối thủ đều nhập khẩu Thái Lan, Ranger phân phối với cả hai hình thức lắp ráp và nhập khẩu. Xe sở hữu nhiều phiên bản nhất và số lượng biến thể cũng nhiều nhất.

Trái ngược doanh số vượt trội của Ford Ranger là sức cạnh tranh yếu ớt của Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max. Những mẫu xe này bán chưa đến 2.000 xe sau 6 tháng.

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn có Mazda BT-50 nhưng đơn vị phân phối là Trường Hải ngưng nhập xe từ tháng 5/2024. Nissan Navara là một lựa chọn khác ở phân khúc nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung