Ford Ranger chiếm 87% thị phần xe bán tải tháng 4

Lượng xe bán tải của Ford bán ra trong tháng 4 đạt 1.427 chiếc, trong khi cả phân khúc cộng lại được 1.641 xe.

Thị phần xe bán tải tháng 4 cả phân khúc bán được 1.641 chiếc, ít hơn 411 xe so với tháng trước và ít hơn chỉ một xe so với cùng kỳ 2022. Ford Ranger vẫn là cái tên đáng chú ý nhất phân khúc với doanh số chiếm 87% thị phần xe bán tải. Số còn lại chia cho các đối thủ Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Toyota Hilux và Isuzu D-Max.

Mẫu bán tải của Ford bán được 1.427 chiếc trong tháng 4, ít hơn 53 xe so với tháng 3 và ít hơn 6 chiếc so với cùng kỳ 2022. Lũy kế bốn tháng đầu năm 2023, Ranger giao 5.083 chiếc cho khách Việt, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 8/2022, doanh số Ranger luôn trên 1.000 xe, ngoại trừ tháng 1/2023 chỉ giao hơn 900 chiếc do trùng với tháng Tết âm lịch. Ranger có 6 phiên bản, giá từ 659-965 triệu đồng và bản Raptor giá 1,3 tỷ đồng.

Mitsubishi Triton giữ vững hạng hai với 98 chiếc giao tới khách hàng, giảm 72,4% so với tháng 3 và giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Bốn tháng đầu năm 2023, Triton bán được 682 xe, giảm 56% so với cùng kỳ 2022. Triton đang bán thuộc phiên bản ra mắt từ 2021, với kiểu dáng trẻ trung và thừa hưởng thiết kế Dynamic Shield. Mẫu bán tải của Mitsubishi ít lựa chọn phiên bản hơn so với đối thủ sừng sỏ Ranger, chỉ với ba bán, giá từ 650-905 triệu đồng.

Vị trí thứ ba bảng xếp hạng doanh số xe bán tải tháng 4 có chút thay đổi, khi Mazda BT-50 vươn lên, đẩy Isuzu D-Max xuống cuối và Toyota Hilux xếp thứ tư.

BT-50 giao 74 xe, ít hơn tháng trước 16 chiếc và nhiều hơn 45 xe so với cùng kỳ 2022. Lũy kế cộng dồn bốn tháng đầu năm của BT-50 đạt 334 xe, nhiều hơn 34 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Giống như Triton, BT-50 cũng thuộc bản 2021 nhưng nhiều lựa chọn phiên bản hơn, BT-50 bán ra 5 phiên bản, giá từ 649-809 triệu đồng.

Ranger không đối thủ doanh số trong phân khúc. Ảnh: Ford

Hilux sau khi bán trở lại từ tháng 3 nhưng doanh số chưa đạt như kỳ vọng. Mẫu bán tải của Toyota chỉ giao 23 xe trong tháng 4, nhiều hơn 13 chiếc so với tháng 3. Hilux bán ra một phiên bản, giá 852 triệu. Đây là phiên bản nâng cấp động cơ lên chuẩn khí thải Euro 5 kèm một số trang bị mới, trong khi thiết kế giữ nguyên.

D-Max xếp cuối phân khúc với doanh số chỉ 19 xe, lượng bán giảm 98 chiếc so với tháng 3 và ít hơn 6 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 2023 được 254 xe, tỷ lệ giảm 31,7% so với bốn tháng đầu năm 2022. D-Max cũng thuộc bản 2021. Mẫu bán tải của Isuzu bán ra với ba phiên bản, giá từ 630-850 triệu đồng.

Minh Vũ