Ford Ranger bán nhiều gấp 3 lần các đối thủ cộng lại

Liên tiếp 3 tháng đầu năm, doanh số Ranger áp đảo thị phần phân khúc với lượng bán gấp 3,3 lần tổng của các đối thủ.

Thứ hạng doanh số xe bán tải tại Việt Nam tháng 3 không thay đổi nhiều. Lượng bán của các mẫu xe trong phân khúc đều tăng so với tháng trước. Ford Ranger và Mitsubishi Triton duy trì hai vị trí dẫn đầu. Hai vị trí tiếp theo có sự thay đổi nhẹ trong tháng 3 so với tháng 2, Isuzu D-Max từ xếp thứ 4 leo lên thứ 3 để đổi chỗ cho Mazda BT-50. Cả phân khúc bán 2.052 chiếc tháng 3, nhiều hơn 542 xe so với tháng 2. Trong khi tháng 2 bán nhiều hơn 327 xe so với tháng 1.

Kể từ khi Ranger thế hệ mới ra mắt vào tháng 8/2022, mẫu xe bán tải thương hiệu Mỹ luôn dẫn đầu doanh số hàng tháng với lượng bán gấp nhiều lần đối thủ. Thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam chuộng xe bán tải của Ford hơn so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Ví dụ như người Thái thích Isuzu D-Max và Toyota Hilux hơn.

So với các đối thủ, Ranger trang bị nhỉnh hơn. Trong khi thiết kế tổng thể hầm hố và nam tính hơn. Các đối thủ còn lại trong phân khúc chủ yếu là phiên bản cũ. Sau 3 tháng, doanh số của Ranger bán 3.656 chiếc, nhiều gấp 3,35 lần doanh số các đối thủ cộng lại và nhiều gấp 6,26 lần Triton. So với cùng kỳ 2022, lượng xe Ranger giao tới tay khách hàng tăng gấp 1,9 lần.

Triton có mức tăng trưởng cao nhất trong tháng 3 với 355 xe bán ra, tăng gấp 2,4 lần so với tháng 2. Dù mức tăng lớn nhưng so với cùng kỳ 2022, lượng xe bán ra ít hơn 9,2%. Mẫu bán tải nhà Mitsubishi ra mắt từ 2021, mang thiết kế Dynamic Shield trẻ trung, thành thị. Triton duy trì vị trí thứ hai sau Ranger. Triton bán ra 3 phiên bản, giá từ 650-905 triệu đồng.

Ford Ranger bán nhiều nhất phân khúc bán tải tại Việt Nam 2023. Ảnh: Ford

Isuzu D-Max tăng một bậc từ ba lên bốn trong tháng 3 với doanh số 117 xe, nhiều hơn 56 chiếc so với tháng 2, đẩy Mazda BT-50 xuống thứ tư với 90 xe. Nằm cuối bảng xếp hạng thuộc về Hilux, mẫu bán tải của Toyota mới bán trở lại từ tháng 3, doanh số chỉ 10 xe.

Ba tháng đầu năm 2023, Ranger bán nhiều nhất với 3.656 xe. Các vị trí tiếp theo thuộc về Triton (584 xe), BT-50 (260 xe), D-Max (235 xe) và Hilux chỉ 10 chiếc.

Minh Vũ