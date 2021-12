Ford Ranger bán gấp đôi các đối thủ cộng lại

Ranger củng cố vị thế số một phân khúc với doanh số nhiều gấp ba lần vị trí số hai của Hilux và gấp đôi tổng các đối thủ.

Phân khúc xe bán tải tháng 11 không thay đổi thứ tự xếp hạng so với tháng 10, Ranger duy trì ở vị trí số một. Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ bán 2.102 chiếc, giảm 481 xe so với tháng trước với 2.583 xe, tương ứng mức giảm 22,9%.

>> Bình chọn Ôtô của năm phân khúc bán tải

Đứng ngay sau Ranger là Hilux, doanh số mẫu bán tải của Toyota tháng 11 bán 712 chiếc, nhiều hơn 105 chiếc so với tháng 10 tương ứng mức tăng trưởng 14,7%.

Triton xếp ở vị trí thứ ba. Trong năm 2021, doanh số của mẫu xe nhà Mitsubishi biến động từ tháng 1 đến tháng 7, nhưng từ tháng 8 đến nay, lượng xe bán ra tăng dần đều. Tháng 11, Triton bán được 411 chiếc, nhiều hơn 11 xe so với tháng trước, tăng trưởng nhẹ 2,7%.

Hai mẫu bán tải Mazda BT-50 và Isuzu D-Max chia nhau ở vị trí cuối bảng xếp hạng doanh số tháng 11. Doanh số của BT-50 bán 125 xe, tăng trưởng 4% so với tháng trước. D-Max ở đáy với doanh số chỉ 53 xe, bán nhiều hơn 15 xe so với tháng 10.

Lũy kế năm 2021, tổng doanh số từ tháng 1 đến tháng 11, Ranger bán 14.461 xe, tăng trưởng 8,1% so với 2020. Hilux củng cố vị trí thứ hai với 4.118 xe, tăng 35,8% so với năm trước. Xếp thứ 3 là Triton với tổng doanh số 2.708 xe, tăng trưởng 17% so với 2020. Lũy kế của hai mẫu bán tải còn lại, BT-50 bán 1.158 chiếc và D-Max chỉ với 182 xe.

Trong phân khúc xe bán tải ở thị trường Việt Nam còn có Nissan Navara, đơn vị phân phối không cung cấp số liệu bán hàng hàng tháng.

