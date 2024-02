Ford Ranger bán gần gấp 7 lần các đối thủ cộng lại

Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ giao tới tay khách Việt 1.143 xe, trong khi các đối thủ cộng lại chỉ bán 172 chiếc.

Ảnh hưởng bởi doanh số ảm đạm toàn thị trường, phân khúc xe bán tải chỉ bán tổng 1.315 chiếc trong tháng đầu năm 2024, ít hơn 1.045 xe so với tháng cuối 2023, tương ứng với tỷ lệ giảm 44,3%.

Trong khi Ford Ranger lấn át doanh số cả phân khúc thì Toyota Hilux không bán được xe nào. Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ giao 1.143 chiếc trong tháng đầu năm 2024, ít hơn 769 chiếc so với tháng 12/2023, tương ứng với tỷ lệ giảm 40,2%. Ranger duy trì lượng xe bán ra cao so với các đối thủ. Con số 1.143 xe của Ranger gấp 6,6 lần so với 172 xe các đối thủ cộng lại.

Trong số 172 xe, tới 149 chiếc là của Mitsubishi Triton, ít hơn tháng trước 183 chiếc, tương ứng tỷ lệ giảm 55,1%. Để tăng thị phần, Mitsubishi tung chương trình khuyến mãi tháng 2 cho khách Việt, trong đó, Triton hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, một năm bảo hiểm vật chất, tặng một camera lùi. Mẫu bán tải nhà Mitsubishi bán ra 4 phiên bản, giá 650-905 triệu đồng.

Isuzu D-Max xếp thứ 3, tăng một bậc so với tháng trước. Doanh số tháng 1 bán 18 chiếc, ít hơn 29 chiếc so với tháng 12/2023, tương ứng tỷ lệ giảm 61,7%. Tại Việt Nam, Isuzu D-Max bán ra 5 phiên bản, giá 650-880 triệu đồng.

Ranger lấn át doanh số xe bán tải tháng 1/2024. Ảnh: Ford

Mazda BT-50 bán được 5 chiếc trong tháng 1, ít hơn 57 chiếc so với tháng 12/2023, tương ứng tỷ lệ giảm 91,9%. BT-50 tụt một bậc so với tháng trước từ vị trí thứ ba xuống thứ 4. Mẫu bán tải của Mazda bán ra hai phiên bản, giá 554-614 triệu đồng. Mức giá này rẻ nhất phân khúc.

Toyota Hilux là mẫu xe duy nhất phân khúc không bán được chiếc nào trong tháng đầu năm 2024. Trong khi tháng trước, mẫu bán tải của Toyota bán được 7 xe. Hilux bán ra thị trường Việt Nam với một phiên bản 2.4 4x2 AT giá 852 triệu đồng.

Minh Vũ