Làn sóng 'chạy nước rút' mua xe điện đẩy doanh số bán lẻ Mỹ tăng

Người Mỹ "chạy nước rút" mua xe điện trước thời điểm hết hạn ưu đãi tín dụng thuế, giúp đẩy doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0,5% giữa lo ngại kinh tế trì trệ.

Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 7 tăng 0,5% so với tháng trước, đánh dấu hai tháng tăng trưởng liên tiếp, theo Cục Điều tra Dân số Mỹ. Chỉ số này giúp giảm một số lo ngại kinh tế trì trệ sau số liệu tăng trưởng việc làm kém trong ba tháng qua.

Tính theo năm, chỉ số này tăng 3,9%. Trong đó, doanh số ôtô đóng góp mức tăng lớn nhất, với doanh số tại các đại lý thêm 1,6%. Theo các nhà phân tích từ J.P. Morgan, doanh số này được thúc đẩy bởi làn sóng "chạy nước rút" mua xe điện trước khi chính sách ưu đãi tín dụng thuế của chính phủ liên bang hết hạn vào ngày 30/9.

Ôtô tại nhà ga vận chuyển ở San Diego, California, Mỹ, ngày 26/3. Ảnh: Reuters

Doanh số bán hàng trực tuyến tăng 0,8% theo tháng cũng đóng góp vào chỉ số bán lẻ. Thông qua các chương trình giảm giá sâu, gồm các mặt hàng thiết yếu mùa tựu trường, Amazon và Walmart đã thu hút hàng triệu người tiêu dùng - vốn lo ngại về lạm phát.

Khoản thu từ các cửa hàng quần áo cũng tăng 0,7%, nội thất 1,4%, trong khi doanh số bán đồ thể thao, đồ chơi, nhạc cụ và sách thêm 0,8%. Tuy vậy, mức tăng doanh thu không tương ứng với khối lượng hàng hóa, phản ánh tác động của thuế quan.

Ở chiều ngược lại, các chỉ số về chi tiêu hộ gia đình giảm. Doanh số tại các nhà bán lẻ vật liệu xây dựng và thiết bị làm vườn hạ 1%, còn hàng điện tử và thiết bị gia dụng là 0,6%. Các hộ gia đình cũng giảm chi tiêu tại các nhà hàng và quán bar. Doanh số tại các dịch vụ ăn uống và giải trí - chỉ báo quan trọng về tài chính hộ gia đình - đã giảm 0,4% sau khi tăng 0,6% trong tháng 6.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ theo tháng. Nguồn: Cục Điều tra Dân số Mỹ

Giới phân tích cảnh báo rủi ro giảm chi tiêu tiêu dùng gia tăng trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu, cùng giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng cao.

Bà Lydia Boussour, chuyên gia kinh tế cấp cao tại EY-Parthenon, dự báo nhu cầu tiêu dùng sẽ giảm mạnh hơn trong những tháng tới. Sức ảnh hưởng của thuế quan có thể rõ rệt hơn khi người tiêu dùng ngày càng hạn chế mua sắm để ứng phó với kịch bản chi phí tăng cao.

Về ảnh hưởng của thuế quan lên người Mỹ, những người ủng hộ trong chính quyền ông Trump cho rằng giá nhập khẩu sẽ giảm sau khi áp thuế vì các nhà xuất khẩu hạ giá để bảo vệ doanh số xuất khẩu và thị phần. "Chúng tôi không thấy những gì như họ nói", Carl Weinberg, kinh tế trưởng tại đơn vị phân tích kinh tế High Frequency Economics, nói.

Ví dụ, giá hàng tiêu dùng nhập khẩu không gồm xe cơ giới tăng 0,4%, cho thấy các quốc gia xuất khẩu không giảm giá để bù đắp tác động thuế quan như Nhà Trắng đề xuất.

Thêm vào đó, thuế quan đang hạn chế hoạt động sản xuất. Một báo cáo từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy sản lượng nhà máy đã đình trệ trong tháng 7.

Veronica Clark, nhà phân tích kinh tế tại Citigroup, nói thuế quan, gián đoạn chuỗi cung ứng và chậm trễ vận chuyển là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành sản xuất. Ông cũng thêm rằng một số lĩnh vực sản xuất vẫn có thể được hưởng lợi từ thuế quan.

Bảo Bảo (theo Reuters)