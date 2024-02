Ford Everest lấn át doanh số gầm cao cỡ D tháng 1

Ford Everest chiếm tới hơn một nửa doanh số phân khúc gầm cao cỡ D trong tháng 1, Mazda CX-8 và Mitsubishi Pajero Sport xếp ngay sau.

Toàn thị phần gầm cao cỡ D bán được 1.366 xe trong tháng 1, giảm khoảng 58% so tháng 12/2023. Nguyên nhân sụt giảm do tháng 12/2023 là tháng cuối cùng của đợt giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. So với cùng kỳ năm trước, lượng xe mới giao tới tay khách hàng trong tháng đầu năm 2024 giảm 13,3%, nguyên nhân do tình hình chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam.

Mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc thuộc về Ford Everest với doanh số 785 chiếc, chiếm 57,5% toàn phân khúc, ít hơn 699 chiếc so với tháng trước (tháng 12/2023). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì lượng xe giao tới tay khách hàng nhiều hơn 15 chiếc. Trong tháng 1, Ford giảm giá hàng loạt xe, riêng Everest, hãng khống chế ưu đãi theo mức 10% ở tất cả các địa phương lăn bánh, tức mức giảm khoảng 50-70 triệu đồng và hỗ trợ thêm 50% lệ phí trước bạ.

Mazda CX-8 bán nhiều thứ hai phân khúc với 172 chiếc, giảm 175 chiếc so với tháng trước, tương ứng tỷ lệ giảm 50,4%, nhưng so với cùng kỳ 2023, doanh số tăng 10,3%.

Mitsubishi Pajero Sport lần đầu leo lên vị trí thứ ba bảng xếp hạng doanh số với 136 chiếc giao tới tay khách hàng. Doanh số này ít hơn tháng trước 41 xe, tương ứng với tỷ lệ giảm 23,2%, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ bán được 8 xe. Pajero Sport đang bán tại Việt Nam thuộc phiên bản mới, giới thiệu hồi tháng 11/2023, giá 1,13-1,39 tỷ đồng, nhập khẩu Thái Lan.

Vị trí thứ 4 thuộc về Hyundai Santa Fe. Mẫu xe Hàn Quốc bán 130 chiếc tháng đầu năm 2024, giảm 760 chiếc so với tháng trước (tháng 12/2023), tương ứng tỷ lệ giảm 85,4% - mức giảm cao nhất phân khúc. Santa Fe bán tại Việt Nam thuộc thế hệ cũ. Xe có nhiều lựa chọn từ động cơ xăng, dầu cho đến hybrid, giá 1,029-1,369 tỷ đồng.

Ba mẫu xe nằm cuối bảng xếp hạng doanh số lần lượt thuộc về Toyota Fortuner, Kia Sorento và Isuzu mu-X. Mẫu SUV của Toyota giao 63 chiếc tới tay khách Việt, ít hơn 146 chiếc so với tháng trước. Sorento bán 61 xe, ít hơn 87 xe so với tháng 12/2023. Bán ít nhất phân khúc là mu-X với doanh số 19 chiếc, ít hơn tháng trước 23 xe.

Minh Vũ