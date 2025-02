Ford Everest bán nhiều xe nhất phân khúc tháng đầu năm

Everest bàn giao 300 xe tháng 1, dẫn đầu phân khúc gầm cao cỡ D, Mazda CX-8 hạng hai với 205 xe, Toyota Fortuner giao 191 xe xếp thứ ba.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), phân khúc xe gầm cao cỡ D bán tổng 946 xe mới trong tháng 1, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 30,7%. Nguyên nhân lượng mua giảm nhiều là do tháng đầu năm 2025 trùng với Tết nguyên đán.

Trong phân khúc xe gầm cao cỡ D, Ford Everest vẫn duy trì dẫn đầu doanh số với 300 xe mới bàn giao tới khách Việt, giảm 61,8% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2024 với 785 xe bán ra.

Ở vị trí hai, Mazda CX-8 bán được 205 xe tháng đầu năm 2025, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước với 172 xe. Toyota Fortuner xếp hạng ba với 191 xe mới bán ra, tăng 203,2% so với cùng kỳ tháng 1/2024, tương ứng mức tăng trưởng cao nhất phân khúc. Hyundai Santa Fe giữ hạng tư với doanh số 155 xe bàn giao tới tay khách hàng, tăng 19,2% so với tháng 1 năm ngoái.

Ba vị trí cuối bảng xếp hạng doanh số gầm cao cỡ D của VAMA đều có lượng xe bán ra dưới 100 xe. Kia Sorento bàn giao 52 xe trong tháng đầu tiên năm 2025, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Xếp ngay sau Sorento là Isuzu mu-X với 26 xe bán ra, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở cuối bảng xếp hạng doanh số, Mitsubishi Pajero Sport chỉ bán được 17 xe, giảm 87,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đây cũng là mẫu xe có tỷ lệ giảm cao nhất phân khúc.

Minh Vũ