Ford Everest bán nhiều hơn các đối thủ cộng lại

Lượng xe gầm cao cỡ D bán ra trong quý I giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Ford Everest là mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc.

Toàn thị phần xe gầm cao cỡ D tháng 3 bán tổng 1.669 xe, nhiều hơn tháng trước 939 xe, tương ứng với mức tăng trưởng 128,6%. Tính gộp ba tháng đầu năm 2024 đạt 3.765 xe, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước là 6.145 xe.

Ford Everest giao nhiều xe nhất tới tay khách Việt trong tháng 3 với 899 chiếc, nhiều hơn 548 chiếc so với tháng 2, tương ứng tăng trưởng 156,1%. Lũy kế 2024 của mẫu gầm cao cỡ D thương hiệu Mỹ đạt 2.035 chiếc, giảm 18,9% so với cùng kỳ 2023. Everest chiếm 54% doanh số phân khúc, các mẫu xe còn lại 46%. Tức là riêng Everest bán nhiều hơn tất cả các đối thủ cộng lại.

Ở phân khúc này, hiện Everest là chiếc xe tổng hợp nhất khả năng của cả một chiếc SUV đi đường trường và một chiếc crossover đi phố. Tức khả năng vận hành và trang bị tiện nghi đều tốt, chưa kể thiết kế thế hệ này bắt mắt hơn trước. Tuy vậy, xe vẫn khá "mềm" nếu sử dụng chủ yếu trên đường trường, đặc biệt là đường đèo núi. Nếu cứng cáp hơn, việc lái trên đường cua nhiều sẽ tin tay hơn.

Duy trì vị trí thứ hai phân khúc thuộc về mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Santa Fe với 258 chiếc, giao nhiều xe mới hơn tháng trước 126 chiếc, tăng trưởng 95,5%. Santa Fe bán 520 xe mới trong quý I năm 2024, giảm 61,4% so với quý I 2023 với 1.348 xe.

Toyota Fortuner bán 211 xe mới trong tháng 3, xếp thứ 3 bảng xếp hạng doanh số, tăng một bậc so với tháng 2. Lượng xe giao tới tay khách Việt nhiều hơn 125 xe so với tháng trước, tương ứng mức tăng 145,3%. Doanh số cộng dồn 3 tháng đầu năm 2024 đạt 360 xe, giảm 62,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Everest bán nhiều nhất phân khúc gầm cao cỡ D trong quý đầu tiên năm 2024. Ảnh: Ford

Mazda CX-8 xếp thứ tư, tụt một bậc so với tháng trước. Doanh số tháng 3 của CX-8 bán 202 xe, ít hơn 94 so với tháng 2, mức tăng trưởng 87%. CX-8 bán 482 xe trong quý đầu tiên 2024, giảm 21,5% so với cùng kỳ 2023.

Vị trí thứ 5 bảng xếp hạng doanh số tháng 3 thuộc về Kia Sorento với 49 xe mới giao tới tay khách Việt, nhiều hơn 27 xe so với tháng 2, tương ứng tăng 44,1%. Mức tăng trưởng này thấp nhất phân khúc. Lũy kế 2024 của Sorento đạt 144 xe, giảm 68,6% so với cùng kỳ năm trước với 458 xe.

Mức tăng trưởng 207,7% cao nhất phân khúc thuộc về Mitsubishi Pajero Sport với 40 xe mới bán trong tháng 3, nhiều hơn 27 xe so với tháng 2. Lũy kế cộng dồn 3 tháng đầu năm 2024 của Pajero Sport được 189 xe, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Isuzu mu-X đứng cuối bảng xếp hạng doanh số với 10 xe, giao nhiều hơn 4 xe so với tháng trước. Lũy kế 2024 của mu-X được 35 chiếc, nhiều hơn một xe so với cùng kỳ 2023.

Tính riêng doanh số quý I năm 2024, Ford Everest bán nhiều nhất với 2.035 xe, dẫn đầu phân khúc. Các vị trí tiếp theo sau lần lượt thuộc về Hyundai Santa Fe (520 xe), Mazda CX-8 (482 xe), Toyota Fortuner (360 xe), Mitsubishi Pajero Sport (189 xe), Kia Sorento (144 xe), Isuzu mu-X (35 xe).

Minh Vũ