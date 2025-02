Ford dự báo tiếp tục lỗ lớn từ xe điện

Ford dự báo lỗ đến 5,5 tỷ USD từ xe điện và các hoạt động về phần mềm trong năm nay, nhiều hơn so với 5,1 tỷ của 2024.

Việc hãng Mỹ tiếp tục thua lỗ trong năm nay cho thấy khó khăn lớn trong việc cắt giảm chi phí cho các mẫu xe chạy pin. Hiện Ford có Ford Model E là công ty con chuyên về xe điện, được thành lập năm 2022.

Ford cũng dự báo lợi nhuận tổng cho năm 2025 nhưng mức này còn thấp hơn so với năm 2024. Trong quý IV, Ford báo cáo lợi nhuận ròng đạt 1,8 tỷ USD, tăng so với khoản lỗ 500 triệu USD của cùng kỳ năm trước do chi phí liên quan đến lương hưu ảnh hưởng đến kết quả.

Giám đốc điều hành Ford, Jim Farley, đang cố gắng khắc phục tình trạng kinh doanh không ổn định của năm 2024 với mong muốn đạt kết quả tốt hơn trong năm nay, một năm đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi sự biến động trong chính sách của Mỹ.

Ford Mustang Mach-E - xe điện bán chạy hàng đầu của Ford tại Mỹ. Ảnh: Hot Rod

Nhà sản xuất ôtô tại Dearborn, Michigan, đang nỗ lực vượt qua những vấn đề về chất lượng dai dẳng và nâng giá cổ phiếu đã giảm 18% vào năm ngoái. Hiện tại, Ford đối mặt với sự không chắc chắn xung quanh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế quan đối với Mexico và Canada. Nếu được thực hiện, các biện pháp này sẽ làm tăng chi phí nguyên liệu thô và có khả năng làm giảm nhu cầu mua sắm.

Farley đã nói trong một cuộc họp rằng Ford có thể chịu đựng được một vài tuần thuế quan, nhưng nếu mức thuế 25% đối với Mexico và Canada kéo dài, "nó sẽ có tác động lớn đến ngành công nghiệp của chúng ta, với hàng tỷ USD lợi nhuận của ngành bị xóa sổ và ảnh hưởng xấu đến công việc tại Mỹ". Farley thêm rằng ông tin Tổng thống Mỹ đang nhắm đến việc củng cố ngành công nghiệp ôtô, chứ không phải làm yếu đi.

Doanh thu quý IV của công ty là 48,2 tỷ USD đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 43 tỷ USD, theo dữ liệu từ LSEG. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 39 cent cũng cao hơn dự báo của các nhà phân tích là 33 cent mỗi cổ phiếu.

Năm 2024, Farley đã thực hiện một số cắt giảm quan trọng đối với các kế hoạch về xe điện, bao gồm việc hủy bỏ mẫu SUV điện ba hàng ghế được mong đợi và trì hoãn ra mắt F-150 Lightning thế hệ tiếp theo. Hãng đang tập trung vào đội ngũ nghiên cứu và phát triển tại California để phát triển ôtô điện từ đầu, và dự kiến chiếc xe có giá cả phải chăng đầu tiên từ nhóm này sẽ là một chiếc bán tải điện cỡ trung ra mắt vào năm 2027.

Mặc dù Ford không triển khai các mẫu xe điện mới trong năm tới, trái ngược với General Motors (GM) đang giới thiệu một loạt mẫu mới và tăng cường doanh số bán mẫu Blazer và Equinox EV, Farley lại đặt cược lớn vào xe hybrid, dòng sản phẩm mà GM không dự kiến ra mắt cho đến 2027.

Khoản lỗ của Ford từ mảng xe điện gồm việc đầu tư lớn vào các mẫu xe tương lai, đồng thời tăng sản lượng trong khi cắt giảm chi phí 1,4 tỷ USD, theo Sherry House, giám đốc tài chính sắp tới của Ford.

Ford đã bán được khoảng gấp đôi số lượng xe hybrid so với xe điện vào năm ngoái, với các con số tương ứng là 187.426 và 97.865.

Ford là hãng ôtô lớn đầu tiên báo cáo lợi nhuận kể từ khi ông Trump ký sắc lệnh, tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 25% trong tuần này lên hàng hóa từ Mexico và Canada, ảnh hưởng đến cả Ford và các đối thủ GM và Stellantis. Tuy nhiên, ông Trump ông đã lùi thời hạn lại một tháng.

Thuế nhập khẩu từ Mexico sẽ ảnh hưởng đến dòng bán tải Maverick của Ford, một trong những dòng xe có giá cả phải chăng nhất, cùng với Bronco Sport và Mustang Mach-E, được lắp ráp tại các nhà máy ở Mexico. Các nhà phân tích nhận định trong ba hãng ôtô lớn của Detroit, Ford ít bị ảnh hưởng nhất bởi thuế nhập khẩu. GM và Stellantis sản xuất nhiều xe mang lại lợi nhuận cao hơn ngoài Mỹ.

Mỹ Anh (theo Reuters)