Food tour Hà Nội ngày nghỉ Tết Dương lịch

Du khách có thể lựa chọn các quán phở, bún, hoặc nhà hàng từ bình dân đến nổi tiếng tại khu vực trung tâm để tụ họp gia đình trong ngày nghỉ lễ.

VnExpress gợi ý một số quán ăn cho gia đình và bạn bè tụ tập dịp đầu năm theo tiêu chí phù hợp khẩu vị của đa số, dành cho nhiều lứa tuổi và nằm tại khu vực trung tâm, thuận tiện cho việc di chuyển. Một số địa chỉ nằm trong danh sách Michelin Guide, được đánh giá cao trên các diễn đàn ẩm thực và là điểm "phải đến" của khách quốc tế.

Ăn sáng và ăn nhẹ

Ăn sáng trên phố ngày đầu năm mới trong không khí yên bình là trải nghiệm mà người dân và du khách ở lại Hà Nội nên thử. Bên cạnh phở, còn một số món ăn khác như bún thang, bún riêu, ốc, bánh cuốn, miến lươn.

Phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối trước khi phải di chuyển. Ảnh: Hoàng Giang

Các quán phở

- Phở Thìn Bờ Hồ - phố Đinh Tiên Hoàng

- Phở Thìn Lò Đúc - phố Lò Đúc

- Phở Sướng - ngõ Trung Yên

- Phở Tư Lùn - phố Ấu Triệu

- Phở Lâm và Khôi - phố Hàng Vải

- Phở bò xếp hàng - phố Bát Đàn

- Phở bà Tựu - phố Hàng Da

- Phở bò - phố Hàng Đồng

- Phở gà Châm - phố Yên Ninh

- Phở gà Hải Anh - phố Ngũ Xã

- Phở gà Nguyệt - phố Phủ Doãn

- Phở gà Bảo Khánh

Các quán miến lươn

- Miến lươn Đông Thịnh - phố Hàng Da

- Miến lươn phố Chân Cầm

- Miến lươn Tân Tân - phố Tuệ Tĩnh

Bún riêu bún ốc

- Bún ốc Huê - phố Đặng Dung

- Bún ốc Thêm - phố Hàng Chai

- Bún ốc Huệ - phố Nguyễn Siêu

- Bún ốc nguội - phố Bùi Thị Xuân

- Bún riêu Huyền Thu - phố Quang Trung

- Bún riêu - phố Hàng Lược

Bún thang

- Bún thang bà Ẩm - phố Cửa Nam

- Bún thang Phố Cũ - phố Phan Đình Phùng

- Bún thang bà Vân - phố Hàng Gà (có cả bánh cuốn)

- Bún thang bà Đức - phố Cầu Gỗ

Bánh mì

- Bánh mì 25 - phố Hàng Cá

- Bánh mì xúc xích đỏ - phố Hàng Gai

Các đồ ăn sáng khác: xôi Mây (Lý Thường Kiệt), bún mọc (Hai Bà Trưng, Đào Duy Từ), cháo sườn (phố Lý Quốc Sư).

Ăn trưa hoặc ăn tối

Ngày nghỉ, nhu cầu tụ tập gia đình khá lớn, nên các nhà hàng ăn trưa và tối có thể tụ tập theo nhóm đông từ 10 người trở lên được lựa chọn nhiều

- Chuỗi nhà hàng Bếp Quán - phố Thợ Nhuộm, Núi Trúc, Hàm Long

- Chuỗi nhà hàng Bếp Hoa - phố Quang Trung, Thể Giao

- Maison Sen Buffet - phố Trần Hưng Đạo, nhà hàng Sen công viên nước hồ Tây,

- Chuỗi nhà hàng Thế giới hải sản - phố Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ

- Chuỗi nhà hàng Pizza 4P (phố Tràng Tiền, ngõ Bảo Khánh, Mai Hắc Đế, Phạm Ngọc Thạch)

- Chuỗi Bò Tơ Quán Mộc - phố Thái Thịnh, Hoàng Cầu, Hoa Lư, Nguyên Hồng, Ngọc Khánh

Thai Yen Cafe phố Quan Thánh. Ảnh: Thai Yen

Các quán cà phê

Quán cà phê trên phố quanh khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình luôn đông khách vào dịp cuối tuần và ngày lễ Tết. Bên cạnh những quán cà phê đã quen thuộc, gần đây có nhiều quán mới mở, đồ uống đa dạng.

- Cà phê Blackbird - các phố Chân Cầm, Thuốc Bắc, Đặng Dung

- Cà Bóp Cafe - các phố Hàng Vải, Thuốc Bắc

- LoadingT - phố Chân Cầm

- Tranquil Books & Coffee - phố Cao Bá Quát, Nguyễn Biểu, Nguyễn Quang Bích

- Thái Yên Cafe - các phố Quan Thánh, Giang Văn Minh, Nguyễn Du

- Các quán cà phê lâu đời: Lâm, Giảng, Đinh

Ngoài ra còn có hệ thống các chuỗi quán cà phê và trà như Laika, Katinat, Aha, Highlands Coffee, Starbucks, Phela khắp Hà Nội.

Ẩm thực ở các trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại là điểm đến để các gia đình, nhóm bạn trẻ có thể vui chơi và mua sắm cả ngày kết hợp ăn uống.

Một góc khu vực ăn uống ở TTTM Hanoi Centre. Ảnh: Như Hoàn

Aeon Mall Hà Đông và Long Biên

Đây là hai trung tâm thương mại nổi tiếng ở khu vực ven Hà Nội. Những nơi này có khu vui chơi, siêu thị, food court rộng rãi, phong cách Nhật Bản, nhiều món sushi, lẩu, đồ nướng, hải sản và đồ ăn nhanh. Ngoài ra, còn có nhiều nhà hàng Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Trung tâm phù hợp cho nhóm gia đình có trẻ nhỏ, vui chơi và mua sắm trong ngày.

Lotte Mall West Lake Hanoi

Không nằm ở khu vực trung tâm nhưng Lotte Mall West Lake Hanoi trên đường Lạc Long Quân là địa chỉ mới, thu hút khách, với nhiều thương hiệu ẩm thực. Khu đồ ăn được thiết kế thoáng, bàn ghế ngồi thoải mái. Nhiều review trên mạng xã hội đánh giá "food court đẹp như nhà hàng cao cấp".

Hanoi Centre phố Nguyễn Thái Học

Trung tâm thương mại mới nhất Hà Nội khai trương những ngày cuối năm 2025 đang là điểm check in của giới trẻ. Ngoài các hoạt động giải trí, khu ẩm thực được lấp đầy với các nhà hàng như Pizza 4P’s, Đỉnh Phong Grillhouse, Gyu Shige (lẩu nướng Nhật), GoGi House, Jeonbok (BBQ Hàn), Som Tum Thai, Yukichi Ramen, Long Wang (lẩu hấp). Các loại đồ uống gồm Starbucks, Phúc Long, Gong Cha, KOI Thé, ChaTraMue.

Hầu hết các trung tâm thương mại mở cửa từ 10h đến 22h.

Tâm Anh